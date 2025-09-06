5 "نصائح ثورية" لعلاج حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية تنشأ عندما تنسد بصيلات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور.

وعلى الرغم من أنه شائع بين المراهقين، فإنه يمكن أن يؤثر في الأشخاص من جميع الأعمار.

بالإضافة إلى العديد من المنتجات والعلاجات الطبيعية والطبية التي تساعد في علاج حب الشباب، هناك بعض العادات في نمط الحياة قد تعيق تحسن البشرة إذا لم تُعطَ العناية المناسبة.

وفي منشور على إنستغرام شارك الدكتور جورفين واريتش، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة وطبيب أمراض جلدية في جوروجرام، خمس نصائح ثورية ستساعدك في حل مشكلات حب الشباب، قال إنها غير شائعة، وهي:

استخدام سماعات الأذن دون استخدام اليدين بدلاً من الضغط بالهاتف على وجهك

إبقاء شعرك مربوطًا على شكل كعكة كلما أمكن ذلك

مسح النظارات الخاصة بك بانتظام

استخدام منشفة منفصلة لوجهك وجسمك

تغيير غطاء الوسادة كل ثلاثة أيام

وفي مقابلة سابقة مع HT Lifestyle، كشفت الدكتورة إيبشيتا جوهري، مستشارة الأمراض الجلدية والتجميل واختصاصية الليزر ومؤسسة Skinfinity Derma، كيف أن تغيير أغطية الوسائد بشكل متكرر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على بشرة صافية وصحية.

وبينت أن بشرتنا تتراكم فيها الأوساخ والزيوت والملوثات البيئية على مدار اليوم. لذا، عندما نستريح على أغطية الوسائد ليلة بعد ليلة، تنتقل هذه المواد من الجلد إلى القماش، ومع مرور الوقت، يصبح هذا التراكم بيئة خصبة للبكتيريا.

ويمكن أن تنتقل هذه البقايا لاحقًا إلى الجلد، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور.