إيلون ماسك يكشف عن عاداته الصحية اليومية

يشتهر إيلون ماسك بإحداث ثورة في مجالات السيارات الكهربائية عبر "تسلا" واستكشاف الفضاء من خلال "سبيس إكس"، لكنه يعتمد روتينًا صحيًا عمليًا بعيدًا عن الأنماط التقليدية للرياضة والنظام الغذائي.

ورغم جدول عمله المزدحم واعترافه بأنه لا يحب التمارين الرياضية، يركز ماسك على البقاء نشطًا وفعالًا بدلاً من ملاحقة المظهر الجسدي المثالي. ففي مقابلة مع بودكاست جو روغان، قال ماسك بصراحة: "لو كان بإمكاني التخلي عن التمرين، لفعلت ذلك"، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن التقدم في العمر يجعل من الحفاظ على اللياقة أمرًا ضروريًا.

يركز ماسك في تمارينه على رفع الأثقال بدلًا من الكارديو، مع استخدام جهاز المشي أحيانًا أثناء مشاهدة التلفاز. كما مارس على مدار السنوات فنون الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والجودو والكاراتيه، وسجل أطفاله في رياضة الجوجيتسو منذ سن مبكرة.

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أما من ناحية النظام الغذائي، فلا يتبع ماسك حمية صارمة، ويعترف بأنه يفضل الأطعمة اللذيذة على الصحية، قائلاً: "أفضل تناول الطعام اللذيذ والعيش حياة أقصر". لكنه يوازن بين الاستمتاع والمسؤولية، ويتجنب تناول الطعام أو الكحول قبل النوم لتحسين جودة النوم.

ويخصص ماسك نحو ست ساعات نوم يوميًا رغم ضغط عمل يصل إلى 90 ساعة أسبوعيًا، مؤكدًا أن هذا الوقت كافٍ للحفاظ على أدائه الذهني.

يُظهر روتين ماسك كيف يمكن للعقل الأكثر انشغالًا أن يدمج بين الصحة والفعالية دون هوس مفرط، مما يجعله نموذجًا عمليًا للحفاظ على العافية وسط تحديات الحياة والعمل.