5 توابل صحية.. وأخرى تجنبها تمامًا

الأكل الصحي لا يعني بالضرورة التضحية بالنكهات، فالعديد من الأعشاب والتوابل صحية بطبيعتها وتضيف نكهة مكثفة للطعام دون سعرات حرارية إضافية، بحسب ما يؤكده خبراء التغذية.

وبحسب موقع "توداي"، عرض أخصائيو التغذية 5 توابل صحية، وأخرى يفضل تجنبها.

التوابل الصحية

الكركم

يُعتبر من أكثر التوابل صحية، ويحتوي على الكركمين، وهو مركب نشط يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد يساعد في تقليل تورم وألم المفاصل وتحسين صحة الدماغ.

الزنجبيل

سواء كان طازجًا أو مسحوقًا، يُستخدم منذ آلاف السنين كعلاج تقليدي، ويساعد في تقليل الغثيان وتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

الثوم

يُستخدم لتعزيز المناعة ودعم صحة القلب، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

القرفة

تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين، وتُستخدم لتعزيز نكهة الأطعمة الحلوة والمالحة وتقليل السكر المضاف.