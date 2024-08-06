من المقرر أن يصبح لقاح سرطان القولون والمستقيم جاهز للاستخدام في العلاج، هذا العام، وذلك بعد اجتيازه جميع الاختيارات ما قبل السريرية.

وأكدت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، أن "فريق الوكالة يعمل على تطوير العديد من اللقاحات الجديدة لأنواع متعددة من السرطان".

ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن الوكالة تعمل على تطوير لقاحات منها لسرطان القولون والمستقيم، الورم الميلانيني، والورم الأرومي الدبقي، أكثر أنواع السرطان عدوانية.

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وتمكن اللقاح الخاص من إكمال جميع الدراسات الأولية والاختبارات، وأصبح في مرحلة جاهزية للاستخدام السريري، بحسب سكفورتسوفا.

وقالت: "هذه اللقاحات تُعتبر منتجات طبية تكنولوجية حيوية، يتم تحضيرها خصوصا لكل مريض بناءً على وصفة طبية فردية".

ويعتمد اللقاح على تحفيز الاستجابة المناعية الخلوية المحددة للمريض، وليس على الوقاية من السرطان.

وتكمن أهمية هذه اللقاحات في قدرتها على تحديد مستضادات فردية جديدة وتخصيص طريقة توصيلها لكل مريض، باستخدام تقنيات مثل الببتيدات المساعدة، البروتينات النانوية، mRNA، الجسيمات الشحمية، والنواقل الفيروسية، وكذلك خلايا جذعية.