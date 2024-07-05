فرنسا تتهم "نستله" بـ"القتل غير العمد" في قضية تلوث بيتزا

أعلنت شركة "نستله" بفرعها الفرنسي، اليوم الجمعة، توجيه القضاء المحلي اتهامات إليها في تحقيق بشأن تلوث منتجات بيتزا من ماركة "بويتوني" التابعة للمجموعة العملاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية، يُشتبه في أنه تسبب بوفاة طفلين، في فضيحة ألحقت أذى كبيراً بسوق البيتزا المجمدة.

كما يُشتبه في أن منتجات البيتزا الملوثة هذه تسببت في أمراض لعشرات الأطفال، مع مخاوف من تبعات خطرة تشمل تلف الكلى على سبيل المثال.

ووُجّه الاتهام إلى شركة تابعة لـ"نستله" تدير مصنعاً في كودري (شمال فرنسا) حيث تُصنع البيتزا، وشركة "نستله فرنسا" في "الثاني من تموز/يوليو والرابع منه على التوالي"، وفق بيان للشركة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت ناطقة باسم "نستله فرنسا" إن التهم تشمل "القتل غير العمد، والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، والخداع".

ومن سان جان دو لوز (جنوب غرب)، قالت جنيفر، والدة الطفلة إيليا البالغة حالياً خمس سنوات، إنها "مرتاحة للغاية" لهذا الاتهام، مشيرة إلى أنها "تتطلع" إلى المحاكمة.

وأوضحت الجمعة أن ابنتها كانت "من بين الأطفال الـ15 الأكثر تضررا"، ودخلت المستشفى لفترة تقرب من ثلاثة أسابيع.

وقال المحامي بيار ديبويسون الذي يمثل حوالي 60 من الضحايا إن "هذه خطوة حاسمة في فهم أصول هذه المأساة. العائلات الكثيرة التي أمثّلها كانت تنتظر ذلك بفارغ الصبر".

وأوضحت ناطقة باسم شركة "نستله فرنسا"، أنه بالتوازي مع الإجراءات القانونية، "جرى التوصل إلى اتفاق تعويض مع نحو ستين عائلة وما زالت المناقشات جارية مع آخرين".

وأضافت: "يهدف هذا النهج الودي إلى تقديم الدعم الفوري للعائلات".

وجرى تنبيه السلطات الفرنسية في شباط/فبراير 2022 بزيادة في حالات الفشل الكلوي لدى الأطفال، بسبب تلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية.

وكان معظم الأطفال المعنيين مصابين بمتلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS)، والتي تؤدي عادة إلى فشل كلوي حاد ومشكلات دموية خطيرة، مع احتمال الإصابة بالغيبوبة أو الوفاة.

وسرعان ما أثبتت السلطات الصحية وجود صلة بين هذه الحالات واستهلاك الأطفال للبيتزا. وكانت شركة نستله سحبت منتجاتها من نوع "فريش آب" وأغلقت خطي الإنتاج في مصنعها الواقع في شمال فرنسا.

واعتبرت الشركة الفرنسية التابعة لمجموعة "نستله" الرائدة عالمياً في الصناعات الغذائية أن "تلوث الدقيق" قد يكون التفسير "الأرجح" لوجود البكتيريا في البيتزا التي تنتجها. وبحسب السلطات المحلية، أبرزت عمليات التفتيش الصحية "وجود قوارض" و"نقص في الصيانة والتنظيف في مناطق التصنيع".

وألحقت الفضيحة ضرراً دائماً بصورة "نستله" ومنتجاتها من البيتزا المجمدة.

وبعد مرور عام على هذه القضية، أعلنت "نستله" إغلاقا دائما لهذا المصنع، الذي كان أعيد تشغيله جزئياً لبضعة أشهر، بسبب انخفاض المبيعات.