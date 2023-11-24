لماذا نشعر بأوجاع العظام والعضلات أكثر في البرد؟

مع الانتقال لفصل الشتاء يلاحظ كثيرون أن آلامهم تزداد حدة في البرد، فيما يشعر آخرون أنهم يعانون من آلام جديدة لم يختبروها من قبل.

وبهذا الخصوص، قالت الدكتورة "سارة لي" من مستشفى جامعة "ميريلاند" الأمريكية لـ"فوكس نيوز" إن الطقس البارد يزيد من آلام الجسم، وعلى الرغم من إجراء أبحاث طبية حول هذا الموضوع، إلا أن هناك "أدلة ضعيفة تدعم وجود ارتباط واضح بين الطقس البارد وآلام العضلات والعظام".

ما الذي يسبب الألم فعلا؟

أشار جراح العظام الدكتور رايان هاريل إلى أن البرد مرتبط بتصلب وألم المفاصل فعلا، ولأن الأبحاث ما زالت جارية لمعرفة السبب، إلا أن هناك عدة نظريات مطروحة قد تفسر سبب الألم في الطقس البارد، من ضمنها:

سماكة السائل الزليلي

أوضح الدكتور هاريل أن السائل الزليلي هو مادة التشحيم في المفاصل التي تعمل تماما كزيت المحرك في السيارة، والتي يتمثل دورها في تبطين المفصل.