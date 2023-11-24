لماذا نشعر بأوجاع العظام والعضلات أكثر في البرد؟
مع الانتقال لفصل الشتاء يلاحظ كثيرون أن آلامهم تزداد حدة في البرد، فيما يشعر آخرون أنهم يعانون من آلام جديدة لم يختبروها من قبل.
وبهذا الخصوص، قالت الدكتورة "سارة لي" من مستشفى جامعة "ميريلاند" الأمريكية لـ"فوكس نيوز" إن الطقس البارد يزيد من آلام الجسم، وعلى الرغم من إجراء أبحاث طبية حول هذا الموضوع، إلا أن هناك "أدلة ضعيفة تدعم وجود ارتباط واضح بين الطقس البارد وآلام العضلات والعظام".
ما الذي يسبب الألم فعلا؟
أشار جراح العظام الدكتور رايان هاريل إلى أن البرد مرتبط بتصلب وألم المفاصل فعلا، ولأن الأبحاث ما زالت جارية لمعرفة السبب، إلا أن هناك عدة نظريات مطروحة قد تفسر سبب الألم في الطقس البارد، من ضمنها:
سماكة السائل الزليلي
أوضح الدكتور هاريل أن السائل الزليلي هو مادة التشحيم في المفاصل التي تعمل تماما كزيت المحرك في السيارة، والتي يتمثل دورها في تبطين المفصل.
وفي درجات الحرارة المنخفضة، يصبح السائل الزليلي أقل لزوجة، ما ينتج عنه انخفاض في دعم المفاصل، وبالتالي الشعور بالألم.
انقباض الأوعية الدموية
وقال الطبيب أن سببا آخر قد يكون وراء الشعور بالألم في البرد، وهو انقباض الأوعية الدموية؛ ففي درجات الحرارة المنخفضة تنقبض الأوعية الدموية للحفاظ على حرارة الجسم.
وأكد "انقباض الأوعية يقلل من تدفق الدم للعضلات والمفاصل، ما يجعلهما أكثر عرضة للألم والتصلب".
انخفاض الضغط الجوي
تشير بعض الأبحاث إلى أن هناك صلة بين انخفاض الضغط الجوي وألم المفاصل، حيث يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية للتغيرات في الضغط الجوي أثناء الطقس البارد والممطر، بحسب الدكتور هاريل.
وأشار إلى أن "انخفاض الضغط الجوي يؤدي إلى توسع الأنسجة، مثل العضلات والأوتار، مما يؤدي إلى زيادة الألم في الأماكن الضيقة مثل المفاصل".
زيادة حساسية الأعصاب
أولئك الذين يعانون من آلام أو التهاب في المفاصل لديهم بالفعل أعصاب حساسة، وأكد الدكتور أن الغضروف المتهالك في التهاب المفاصل يكشف المزيد من هذه الأعصاب الحساسة.
وقال "يؤدي الطقس البارد إلى فرط حساسية هذه الأعصاب، مما يؤدي إلى زيادة الألم".
رطوبة أعلى
أشار الدكتور هاريل أن هناك صلة بين ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة الباردة، حيث من المحتمل أن يكون ذلك أكثر ضررًا لخلايا العظام والغضاريف في المفصل.
قلة النشاط
قال الدكتور هاريل إن انخفاض النشاط الذي يحدث خلال أشهر الشتاء، يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى المفاصل بالإضافة إلى تصلبها. وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الألم.