تعاني بعض النساء الحوامل من خدر أو وخز في أيديهن أو أصابعهن أو أرجلهن أو ظهورهن أو أردافهن خلال فترة الحمل، خاصة في الأشهر الأخيرة.

وبحسب خبراء في مجال الصحة، قد تكون هذه الأعراض غير مريحة ومثيرة للقلق.

وتشمل الأعراض الشائعة لخدر اليدين أو وخز الجسم أثناء الحمل:

-زيادة الأعراض عند الاستيقاظ أو عند القيام بحركات معينة

-الشعور بوخز "الدبابيس والإبر" أو فقدان الإحساس أو الوخز المشع المؤلم.

-ظهور الأعراض في منتصف أو نهاية الحمل مع زيادة الوزن واحتباس السوائل.

ويمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية والجسدية خلال الحمل خدرًا ووخزًا، ويزيد الجسم إنتاج هرمون الريلاكسين، ما يؤدي إلى تغيير وضعية الجسم وضغط الأعصاب. فضلًا عن ذلك، يمكن أن يؤدي احتباس السوائل وزيادة الوزن إلى تورم الأطراف والضغط على الأعصاب.

وتعد متلازمة النفق الرسغي شائعة خلال الحمل؛ بسبب احتباس السوائل وزيادة الوزن والتقلبات الهرمونية؛ ما يسبب إحساسًا بالحرقان في اليد والمعصم والذراع، وصعوبة في الإمساك بالأشياء، وخدر وألم في اليد والمعصم والأصابع، وتورم في اليد والأصابع.

وبحسب صحيفة "تو داي"، يمكن علاج الوخز أثناء الحمل بالطرق الآتية:

-التدليك اللطيف وتغيير وضعيات النوم

-استخدام وسادة الجسم الخاصة بالحمل

-وضع كمادات الثلج

-استخدام دعامات للمعصم

أخبار ذات علاقة "خطير".. هكذا تؤثر قلة نوم الأم الحامل على صحة طفلها



قد يكون الخدر والوخز مرتبطين بحالات صحية أخرى كفقر الدم، ونقص الحديد أو فيتامين ب12 يمكن أن يسبب أعراض الوخز والتنميل، وتسمم الحمل، قد يترافق مع تورم شديد وأعراض خطيرة، مثل: الصداع الشديد، والاضطرابات البصرية، والسكري. سوء التحكم في نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب تلف الأعصاب وأعراض الوخز والخدر.

إذا كنت تعاني هذه الأعراض في أثناء الحمل، فمن المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب.