بفعالية تفوق الفلورايد.. تطوير معجون أسنان مستخلص من الشعر

في اكتشاف علمي قد يغيّر مستقبل العناية بالأسنان، توصل باحثون من كلية "كينغز" في لندن إلى أن معجون أسنان مصنوع من شعر الإنسان أو من الكيراتين المستخلص من الصوف، قادر على إصلاح الأسنان التالفة بشكل أكثر فعالية من المنتجات التقليدية المعتمدة على الفلورايد.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Advanced Healthcare Materials، فإن الكيراتين، وهو بروتين ليفي طبيعي يوجد في الشعر والأظافر والجلد، يمكنه استعادة مينا الأسنان عبر محاكاة بنيته. فعند تطبيقه على الأسنان على شكل معجون أو جل، يُكوّن الكيراتين بنية بلورية كثيفة تتفاعل مع الكالسيوم والفوسفور الموجودين طبيعيًا في اللعاب. وبمرور الوقت، تتحول هذه البنية إلى طبقة شبيهة بالمينا الطبيعية، توفّر الحماية وتخفف من الحساسية.

ويُعدّ المينا الطبقة الأقسى في جسم الإنسان، لكنه لا يُجدد نفسه عند التلف. ورغم أن معاجين الأسنان الغنية بالفلورايد تبطئ تآكل المينا، فإنها لا تستطيع إصلاحه. أما العلاج القائم على الكيراتين، فيوفّر ترميمًا دائمًا من خلال تشكيل طبقة معدنية تحاكي المينا الطبيعية وتغلق القنوات العصبية المكشوفة، مما يخفف الألم ويوقف تدهور الأسنان.

صديق للبيئة ومنخفض التكلفة"

وأشار الدكتور شريف الشرقاوي، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى الإمكانيات الكبيرة لهذا الابتكار، قائلاً: "ندخل عصرًا مثيرًا تتيح فيه التكنولوجيا الحيوية استعادة الوظائف البيولوجية باستخدام مواد مصدرها الجسم نفسه". واقترح أن يتم استخدام شعر الصالونات المهمل أو فائض الصوف من المزارع لإنتاج منتج طبي صديق للبيئة ومنخفض التكلفة.

ومن المتوقع أن يتوفر هذا العلاج للمستهلكين خلال عامين إلى ثلاثة، بعد استكمال التطوير والتعاون مع شركات متخصصة. كما يمكن استخدام هذا المحلول الكيراتيني كجلّ يُطبّق على مناطق معينة من الأسنان لإصلاحها بشكل مباشر.

بدورها، أكدت الباحثة سارة جمعة، وهي طالبة دكتوراه في كلية كينغز: "قد توفّر العلاجات القائمة على الكيراتين حماية طويلة الأمد ضد الحساسية والتآكل". ونظرًا لوفرة الشعر وسهولة الحصول عليه، يُعد هذا النهج مستدامًا وفعالًا من حيث التكلفة.

وبحسب الخبراء، إذا أثبتت هذه الطريقة نجاحها في تجارب أوسع، فقد تُحدث ثورة في روتين العناية بالأسنان وتوفر بديلًا صديقًا للبيئة باستخدام نفايات قابلة لإعادة التدوير لأغراض طبية.

