الذكاء الاصطناعي يكشف علامات الشيخوخة من يديك

كشفت دراسة جديدة عن قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد علامات الشيخوخة من خلال صور اليد؛ ما يفتح أبوابًا جديدة في مجال صناعة التجميل والعناية بالبشرة.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها خبراء الجلد في إستونيا، أن تحليل الذكاء الاصطناعي للجزء الظهري من اليد يمكن أن يُقدِّم تقديرًا دقيقًا لعمر الشخص.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة الأمراض الجلدية التجريبية، حيث تم تأكيد أهمية هذه العلامات في مجال صناعة التجميل والعناية بالبشرة.

ورغم أن التقدير البصري قد يكون "غير دقيق"، فإن هذه العلامات تحمل أهمية كبيرة كهدف لصناعة التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة. ومن بين هذه العلامات: الهالات السوداء، والانتفاخ تحت العينين، والتجاعيد، وظهور الطيات الأنفية الشفوية، وغيرها، التي تسهم في إظهار الشخص بملامح أصغر سنًّا.