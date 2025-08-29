دون مكملات أو أدوية.. أطعمة طبيعية تدعم زيادة الطول

لطالما كان الطول محور اهتمام العائلات، من تشجيع الأمهات على شرب الحليب يوميًا إلى دعم الآباء للرياضة، لكن الحقيقة أن الطول يتحدد غالبًا بالجينات. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الاقتصاد وعلم الأحياء البشرية، يُعزى نحو 60-80٪ من اختلاف الطول إلى الوراثة.

ومع ذلك، تلعب التغذية دورًا مهمًا في تمكين الجسم من تحقيق إمكاناته الطبيعية للنمو، خاصة خلال سنوات الطفولة والمراهقة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أبرز الأطعمة التي يثبت العلم فعاليتها في دعم نمو العظام والعضلات ووظائف الهرمونات:

الحليب ومنتجات الألبان

غنية بالكالسيوم، فيتامين د، والبروتين، وتدعم قوة العظام ونموها، أظهرت دراسة العام 2019 أن المراهقين الذين يستهلكون منتجات الألبان بانتظام لديهم كثافة عظام وطول أفضل.

البيض

مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة وفيتامين د، ويعزز نمو العظام والعضلات، وأشارت دراسة إلى أن تناول بيضة واحدة يوميًا يحسن نمو الأطفال خلال ستة أشهر.

الصويا

بروتين نباتي كامل يدعم هرمون عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، الضروري لنمو العظام.

اللوز والجوز

يحتويان على المغنيسيوم والفوسفور والدهون الصحية؛ ما يعزز تمعدن العظام.

الموز

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6، ويساعد على امتصاص الكالسيوم وصحة الأمعاء؛ ما يدعم النمو غير المباشر.

السبانخ والخضراوات الورقية

مصدر مهم لفيتامين ك، الضروري لصحة وكثافة العظام.

الدجاج والسمك

الدجاج يزوّد الجسم بالبروتين الخالي من الدهون، بينما يوفر السمك فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، الضرورية لنمو العظام.

تجدر الإشارة إلى أن نمو الطول يعتمد بالدرجة الأولى على الوراثة، ولا يمكن لأي طعام بمفرده ضمان زيادة الطول.

ومع ذلك، فإن التغذية المتوازنة خلال سنوات النمو تساعد الجسم على تحقيق أقصى إمكاناته. ينصح دائمًا باستشارة أخصائي رعاية صحية أو تغذية قبل إدخال تغييرات كبيرة على النظام الغذائي.



