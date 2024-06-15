الأطباء يحذرون من مخاطر مشروبات الطاقة على الصحة القلبية

غالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى مشروبات الطاقة لمواجهة التعب، ولكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن هذه المشروبات قد تكون مرتبطة بحالات صحية خطيرة.

وفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، تضم مشروبات الطاقة نحو 80 إلى 300 ملجم من الكافيين لكل حصة، مقارنة بـ 100 ملجم، موجودة في فنجان القهوة.

ويضم الكثير منها أيضًا مكونات إضافية أخرى، مثل التورين والغوارانا، التي يُعتقد أنها تغير معدل ضربات القلب وضغط الدم ووظائف القلب الأخرى.

ويمكن أن تؤدي المشروبات الشعبية إلى تعطيل النظام الكهربائي للقلب، ما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، ما يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة مثل السكتة القلبية المفاجئة، إذ يتوقف القلب عن النبض.

وأظهرت دراسة من مايو كلينك في الولايات المتحدة شملت 144 مريضًا نجوا من سكتة قلبية بعد العلاج الطارئ؛ أن سبعة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عامًا، كانوا قد تناولوا مشروبات الطاقة قبل الحدث الصحي الخطير، ستة منهم احتاجوا إلى العلاج بالصدمات الكهربائية وواحد إلى إنعاش يدوي.