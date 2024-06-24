ما خطورة انخفاض السائل الأمنيوسي أثناء الحمل؟

يثير انخفاض السائل الأمنيوسي أو السلوي حول الجنين في الرحم خلال فترة الحمل، بعض المخاوف الصحية لدى الأم، لكن الأطباء يؤكدون أن هذه الحالة قد لا تسبب دائما مضاعفات خطيرة.

وفي تقرير لمجلة Parents، عرف خبراء في مجال الصحة أهمية السائل الأمنيوسي، وأعراضه، وخطورة انخفاضه.

لماذا يسبب قلة السائل السلوي القلق؟

يقول الأطباء إن انخفاض مستويات السائل الأمنيوسي يمنعه من تحقيق أغراضه، التي تشمل:

حماية الجنين من الالتهابات

حماية الجنين من الضغوط والضربات الخارجية

مساعدة الجنين على تطوير الجهاز التنفسي والهضمي

تنظيم درجة حرارة جسم الجنين

منع ضغط الحبل السري

ويشير الأطباء إلى أن كمية السائل الأمنيوسي في الرحم تتغير خلال مراحل الحمل، إذ يزداد بشكل مطرد مع نمو الجنين، ليصل إلى حجم الذروة عند حوالي 34 إلى 36 أسبوعًا من الحمل. وعند هذه النقطة، يبدأ في الاستقرار، ويتناقص ببطء مع اقتراب موعد الولادة.

ما الذي يسبب انخفاض السائل الأمنيوسي؟

في المرحلة المبكرة من الحمل، عادة ما يرتبط انخفاض السائل الأمنيوسي بمشكلة صحية لدى الأم الحامل أو الجنين، كتشوهات الكلى الجنينية، ومشاكل المشيمة، وبعض الأدوية، وتقييد نمو الجنين.

ما خطورة انخفاض السائل الأمنيوسي؟

يقول الأطباء "مهما كان سبب انخفاض السائل الأمنيوسي، فيجب أن يؤخذ على محمل الجد، حيث يتطلب مراقبة دقيقة، وأحيانا في حالات متقدمة قد يستدعي مكوث الأم في المستشفى تحت المراقبة خصوصا في المرحلة النهائية من الحمل".