تتساءل النساء الحوامل عن إمكانية تناول فاكهة البابايا، إذ يؤكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الثمرة الاستوائية قد تهدد حياة الجنين في الأشهر الأولى من الحمل.

لكن بحسب الأطباء، تُعتبر البابايا الناضجة آمنة بشكل عام في أثناء الحمل، ولكن يجب تجنب البابايا غير الناضجة أو الخضراء.

ويؤكد الأطباء لموقع Parents المهتم بصحة الأم والطفل، إن البابايا الناضجة توفر فوائد صحية جمة، مثل فيتامين سي والألياف، أما غير الناضجة تحتوي على مادة اللاتكس، التي يمكن أن تؤدي إلى تقلصات مبكرة في الرحم.

وتوضح الدكتورة ين هوب تران، طبيبة أمراض النساء والتوليد، أن اللاتكس قد يسبب مشاكل لبعض النساء نظرًا لنشاطه الهرموني.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي قاطع يربط البابايا غير الناضجة بالإجهاض، فإن معظم الخبراء ينصحون بتجنبها خلال فترة الحمل.

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وإذا كنت قد تناولت البابايا غير الناضجة عن غير قصد، لا داعي للقلق المفرط، لكن استشيري طبيبك في حال عانيت من أعراض خارجة عن المألوف.

وفي النهاية ينصحك الأطباء باختيار البابايا الناضجة التي تكون ذات رائحة حلوة وغير خضراء، وإذا كنت غير متأكدة من اختيار الفاكهة الناضجة، فمن الأفضل تجنبها تمامًا.