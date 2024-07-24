تقدم تمارين الزومبا، التي تدمج بين التمارين الرياضية ورقصة السالسا، مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

تُجرى دروس الزومبا في مجموعات تحت إشراف مدرب يصمم الرقصات وفقًا لإيقاعات الموسيقى الحية، وتبدأ الجلسة بالإحماء بوتيرة بطيئة، ثم تتسارع تدريجيًّا لتنتهي بفترة تهدئة بحركات أخف.

يمكن ممارسة الزومبا حسب الرغبة، لكن حتى حصة واحدة أسبوعيًّا يمكن أن تعزز اللياقة البدنية بشكل عام، ويُوصى بممارسة 150 دقيقة من الأنشطة الهوائية المعتدلة أسبوعيًّا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال ثلاثة دروس زومبا مدتها ساعة واحدة.

وفقًا لموقع "Very Well Health"، فيما يأتي خمس فوائد صحية لتمارين الزومبا:

تدريب كامل الجسم

تستهدف الزومبا جميع مجموعات العضلات الرئيسة من خلال مزيج من التمارين الرياضية ورقص السالسا، ما يضمن تمرينًا شاملاً لكامل الجسم.

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حرق الدهون

بفضل حركاتها الهوائية، تعتبر الزومبا فعالة في حرق السعرات الحرارية والدهون، ما يساعد على الحفاظ على الوزن وفقدانه. ويمكن للمشاركين حرق ما متوسطة 360 سعرة حرارية لكل حصة.

زيادة التحمل

تعمل جلسات الزومبا المنتظمة على تعزيز صحة القلب والعضلات، ومن ثم زيادة القدرة على التحمل. وتشير الدراسات إلى أن برنامج الزومبا لمدة 12 أسبوعًا يمكن أن يقلل من معدل ضربات القلب وضغط الدم الانقباضي، وهي مؤشرات رئيسة لتحسين القدرة على التحمل.

تحسين الصحة الأيضية

من خلال إشراك مجموعات عضلية متعددة، تساعد الزومبا في بناء العضلات الخالية من الدهون والحفاظ عليها، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة الأيضية وتقليل مخاطر الاضطرابات الأيضية.

التفاعل الاجتماعي

تعمل فصول الزومبا الجماعية على تعزيز الروابط الاجتماعية، ما يخلق شعورًا بالانتماء والدعم بين المشاركين.

ويمكن أن يعزز هذا الجانب الاجتماعي الصحة البدنية والعقلية، ويشجع على الالتزام بالروتين، ويحسن أنماط النوم.