حقنة لعلاج اضطرابات التوحد.. هل تنقذ البشرية؟

تمكن علماء صينيون من تطوير حقنة لعلاج أعراض مرض التوحد، تمت تجربتها على الفئران.

وقال الباحثون إن الأدلة التي توصلوا إليها تشير إلى أنه يمكن استخدام الحقنة "عمليًّا" لمساعدة البشر الذين يعانون من اضطراب التوحد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حقن علماء من شنغهاي فئران التجارب بأداة تحرير الجينات التي غيرت طفرة معينة في الحمض النووي المرتبط بأعراض التوحد.

وأظهرت الفئران ذات الخاصية الجينية التي تم إعطاؤها الحقنة، انعكاسًا كاملًا لمشاكلها السلوكية والاجتماعية.

وتم ربط اضطراب طيف التوحد (ASD) بطفرة في جين MEF2C، والذي يتسبب في خلل الحمض النووي، ومشاكل بعمليات النمو في الدماغ.

ورغم أن العلماء من كلية الطب بجامعة شنغهاي "جياو تونغ" وجامعة "فودان" في شنغهاي، ركزوا على جين واحد، إلا أنهم حذروا من أنه من المحتمل أن تكون هناك بضع طفرات جينية متورطة في تطور مرض التوحد.

وربطت دراسات سابقة بين أكثر من 200 طفرة جينية في التأثير على اضطراب طيف التوحد، وتبين أن معظمها ليس وراثيًّا.

واختار هؤلاء العلماء التركيز على جين واحد يسمى MEF2C، لأن الأطفال الذين يعانون من طفرات أو عمليات حذف فيه والذين يعيشون في الصين وكوريا من المعروف أنهم أكثر عرضة من غيرهم لتشخيص هذا الاضطراب، فهو يبرمج وظائف مناطق الدماغ التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التعلم والذاكرة.