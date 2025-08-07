انتشار خطير لفيروس شلل الأطفال في إسرائيل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس، عنن تقديرات وزارة الصحة بتل أبيب بانتشار خطير لـ شلل الأطفال، في ضوء العثور على مستويات عالية من الفيروس في مياه الصرف الصحي بمناطق القدس وبني براك والرملة واللد وشدان.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليماتٍها لأطباء المناطق ومديري صناديق الصحة والأطباء بشأن كيفية التعامل مع الانتشار الحالي للمرض، وإكمال التطعيمات وإجراء الفحوصات الفورية لأي حالة يُشتبه بإصابتها بالمرض.

وكان قد تفشي شلل الأطفال في ديسمبر 2024، وأصيب فتى يبلغ من العمر 17 عامًا بالشلل، ولذلك تُشدد وزارة الصحة على أهمية إكمال غير المُلقحين ضد شلل الأطفال التطعيم على وجه السرعة.

أخبار ذات علاقة تأهب في أوروبا بسبب انتشار فيروس شلل الأطفال

يذكر أن شلل الأطفال هو مرض فيروسي معدٍ يصيب الجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى شلل دائم وأحيانًا إلى الوفاة. يسببه فيروس شلل الأطفال (Poliovirus)، وينتقل في الغالب عن طريق الاتصال المباشر ببراز شخص مصاب، أو من خلال مياه أو طعام ملوثين.

وبحسب خبراء في مجال الصحة، فإنه بعد الإصابة، يتكاثر الفيروس في الأمعاء وقد يدخل مجرى الدم ليصل إلى الجهاز العصبي، حيث يمكن أن يدمر الخلايا العصبية التي تتحكم في حركة العضلات.







