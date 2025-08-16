التحدث أثناء النوم ظاهرة شائعة تعكس مشاكل صحية

التحدث أثناء النوم، هو اضطراب شائع يعرف علميًا باسم "الباراسومنيا"، حيث يتحدث الشخص أثناء نومه دون وعي. يمر به نحو 66% من البالغين في حياتهم، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين. ورغم أنه غالبًا لا يشكل خطورة، إلا أنه قد يعكس ضغوطًا نفسية أو مشاكل صحية كامنة.

يمكن أن يحدث الكلام في أي مرحلة من النوم، وقد يكون غير مترابط أو واضحًا، يصاحبه أحيانًا الشتم، الصراخ، أو الضحك. عادةً ما تكون النوبات قصيرة، ولا يتذكر الشخص ما يقوله إلا إذا لاحظه الآخرون.

أخبار ذات علاقة اضطراب المشي أثناء النوم.. كيف تتعامل معه؟

الأسباب الدقيقة غير واضحة، لكن الحديث أثناء النوم أكثر شيوعًا لدى من يعانون اضطرابات نوم أخرى مثل المشي أثناء النوم أو الكوابيس، وقد يرتبط بالقلق، التوتر، الحرمان من النوم، أو بعض الأدوية.

عادةً لا يشكل التحدث أثناء النوم خطرًا مباشرًا، لكنه قد يؤدي إلى نوم متقطع وإزعاج الشريك أو أفراد الأسرة. وإذا صاحب الكلام حركات عنيفة أو أصبح متكررًا، يُنصح بمراجعة أخصائي نوم لتحديد السبب وإجراء الفحوص اللازمة.

ولتقليل التحدث أثناء النوم، ينصح بتحسين جودة النوم عبر الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، النوم في غرفة مظلمة وهادئة، الحد من الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم، وممارسة الرياضة خلال النهار.

ويمكن استخدام سدادات الأذن أو الضوضاء البيضاء، والنوم في غرف منفصلة مؤقتًا إذا استمر الإزعاج.