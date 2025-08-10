لاقى تفاعلا على تيك توك.. تحذيرات طبية من ترند تحسين النوم

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا "تيك توك" ظاهرة جديدة تُعرف باسم "تحسين النوم" أو sleepmaxxing، تروج لها مقاطع فيديو لمؤثرين يقدمون نصائح غير مألوفة لتحسين جودة النوم.

وتشمل نصائح "تحسين النوم" إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم، الامتناع عن شرب أي سوائل قبل ساعتين من موعد النوم، تناول الكيوي فقط مساءً، والنوم في غرفة باردة ومظلمة تحت غطاء ثقيل. ورغم الانتشار الواسع لهذه الصيحات، فإن المتخصصين يحذرون من أنها غير مدعومة بأي أساس علمي وقد تكون ضارة.

وبدأت هذه الموجة في خريف العام الماضي وشهدت تفاعلاً ضخماً بملايين المشاهدات، خاصة من أولئك الذين يعانون الأرق المزمن أو القلق الليلي. من بين المقترحات المثيرة للجدل، فيديو حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة، يدعو لتعليق الرأس بالحبل فوق الوسادة لتقليل الأرق. وفي الصين، أدت ممارسة مشابهة إلى وفاة أحد الأشخاص خنقاً أثناء النوم، ما دفع السلطات للتحذير.

الخبراء، من بينهم الباحث الكندي في التضليل تيموثي كولفيلد، وصفوا هذه الممارسات بـ"السخيفة والخطيرة"، بحسب فرانس برس.

وأكد أطباء النوم أن العلاجات السلوكية أكثر فعالية وأمانًا لعلاج الأرق دون الحاجة لأدوية. أما إلصاق الفم لتجنب الشخير أو تحسين التنفس، فقد ثبت أنه غير آمن، خصوصاً لمن يعانون من انقطاع النفس الليلي دون علمهم.

وتنبه اختصاصية النوم البريطانية كاثرين بينكهام إلى أن هذه النصائح قد تُضلّل من يعانون مشاكل نوم حقيقية، خاصة أنها لا تستند إلى أي دليل طبي. وتشير إلى أن الهوس بتحقيق "نوم مثالي" قد يفاقم التوتر والقلق بدلاً من علاجهما.

في النهاية، ينصح الخبراء بالتعامل بحذر مع هذه الصيحات، واللجوء إلى المتخصصين عند مواجهة مشاكل في النوم.



