لماذا يحتاج الآيس كريم الرخيص وقتًا طويلاً حتى يذوب؟

حذّر الطبيب البريطاني الشهير "كريس فان" من خطورة الأطعمة فائقة المعالجة في كتابه الأكثر مبيعًا "Ultra Processed People".

وقال الدكتور فان، إنه لاحظ أمرًا غريبًا في أحد أيام الخريف الدافئة، حيث توجه برفقة عائلته إلى إحدى حدائق لندن، حيث اشترى لابنته قطعة "آيس كريم" عملاقة مصنوعة من كريما الفستق.

وتابع: "أعطيت البوظة لابنتي، أكلت منها القليل، وناولتني إياها حتى تلعب مع صديقتها ورغم غيابها لفترة، بقيت البوظة كرة خضراء لامعة، وكل ما مر الوقت دون أن تذوب البوظة شعرت بحيرة أكبر.. كانت الشمس ساطعة، وكان الجزء الخارجي من البوظة دافئًا عند لمسه، إلا أنه لم يذب".

وأضاف: "عندما عدت إلى المنزل، بحثت عن المكونات عبر الإنترنت، بعضها كان كما تتوقعه: حليب طازج وكريمة مضاعفة، سكر، ملح، القليل من الفستق، إلا أن مكونات أخرى أرعبتني، منها: بروتين الصويا، وليسيثين الصويا، وزيت جوز الهند، وزيت عباد الشمس، والكلوروفيل، والجلوكوز، وسكر العنب، والمثبتات (صمغ الجراد، صمغ الغوار، الكاراجينان)، والمستحلب (الأحماض الأحادية والدهنية).

وذكر الدكتور فان، أن معظم تلك المكونات فائقة المعالجة، هي مواد صالحة للأكل يتم إنتاجها صناعيًا. وهذا الأمر مقلق للغاية".