الكشف عن مادة نباتية فعالة لتعزيز العلاج المناعي للسرطان

كشفت دراسة طبية حديثة وجود مادة نباتية معروفة يمكن أن تسهم بشكل كبير في زيادة مناعة الجسم لمكافحة السرطان.

وقالت الدراسة، التي أعدها علماء من جامعة شيكاغو، إن "الزياكسانثين"، وهي مادة نباتية معروفة بفوائدها للبصر، يمكنها تنشيط خلايا CD8+ التائية المسؤولة عن تدمير الخلايا السرطانية، إذ يعزز عمل مستقبلاتها ويزيد من إنتاج السيتوكينات.

وفي التجارب التي أُجريت على الفئران، أبطأت مكملات الزياكسانثين نمو الأورام. كما أن معالجة خلايا تائية بشرية بهذه المادة حسّنت قدرتها على مكافحة سرطان الجلد (الميلانوما)، والورم النقوي المتعدد، والورم الأرومي الدبقي (الغيوبلاستوما).

وبحسب خبراء التغذية، يُوجد الزياكسانثين في الفواكه والخضروات مثل الخوخ، والمانجو، والمشمش، والسبانخ، والبروكلي، والجزر، والأفوكادو.

كما اكتشف الباحثون في مختبر "تشين" أن حمض الترانس-فاكسينيك، الموجود في منتجات الألبان واللحوم، يعزز نشاط الخلايا التائية أيضًا، وإن كان بطريقة مختلفة عن الزياكسانثين.

وعلى الرغم من أن البحث لا يزال في مراحله الأولى ويتطلب تأكيدًا سريريًا، فإن النتائج تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاج المناعي للسرطان باستخدام مكونات غذائية بسيطة.