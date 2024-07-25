يمكن أن تكون وسائدك أكثر قذارة من حمامك إذا لم تغسل فراشك بالقدر الموصى به، وذلك بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ورغم أن غسل ملاءات السرير قد لا يكون أولوية خلال موجة حر قصيرة، إلا أن غسلها بانتظام يصبح أكثر أهمية عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة. وذلك لأن البكتيريا يمكن أن تنمو بسرعة في البيئات الدافئة والرطبة، وتسبب مجموعة من المشكلات الصحية.

وكشف طبيب عن عدد المرات التي نحتاج فيها إلى وضع ملاءاتنا في سلة الغسيل، وقد تفاجئك الإجابة.

ويقول الدكتور دار جاريث ني إنه من الأفضل غسل أغطية السرير أسبوعيًا في الصيف. ومع ذلك، يعتمد هذا على ما إذا كنت تنام بمفردك أو بجانب شريك.

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وأضاف "السبب يعود إلى العرق وقشور الجلد وتراكم الكائنات الحية الدقيقة. فالأفراد يتعرقون بمعدلات متفاوتة أثناء الليل، حيث يتعرق الرجال بشكل أقل والنساء اللواتي يمررن بانقطاع الطمث يتعرقن أكثر".

وفي الواقع، يفقد الفرد ما يصل إلى 500-700 مل من العرق كل ليلة، والذي يتراكم على ملابس النوم أو ملاءات السرير. كما نتخلص من حوالي 500 مليون خلية جلدية يوميًا، ومعظمها يسقط ليلًا.

وأوضح الدكتور ني "ينتج الجسم أيضًا إفرازات أخرى، ثم هناك فقدان إضافي للسوائل من خلال اللعاب".

وتشكل هذه "الرواسب البشرية" بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة كاملة من المشكلات الصحية بما في ذلك ظهور حب الشباب والربو وتفاقم الإكزيما. لذلك، يمكن أن تساعد عمليات التنظيف الأسبوعية في إبعاد البكتيريا ومنع أي أعراض مزعجة.