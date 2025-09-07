"حشرة التقبيل" تنشر مرض شاغاس في 32 ولاية أمريكية

بات مرض شاغاس، الذي تنقله حشرة تُعرف باسم "حشرة التقبيل" ينتشر في 32 ولاية أمريكية؛ ما يثير القلق حول نطاق انتشاره وتأثيره الصحي.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حشرة الترياتومين المسماة بـ"حشرة التقبيل" لأنها تلدغ البشر عادة في منطقة الوجه، تم العثور عليها في عدد من الولايات الجنوبية.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف قد يكونون مصابين بالمرض دون علمهم.

وبحسب خريطة نشرها الموقع الرسمي للمراكز، فقد تم تسجيل إصابات بشرية بمرض شاغاس في ثماني ولايات هي: أريزونا، تكساس، لويزيانا، ميسوري، ميسيسيبي، أركنساس، تينيسي، وكاليفورنيا.

في حين سُجّلت حالات إصابة حيوانية في ولايات أخرى، من بينها نيو مكسيكو، أوكلاهوما، نبراسكا، ألاباما، جورجيا، فلوريدا، ساوث كارولينا، نورث كارولينا، كنتاكي، فرجينيا، وميريلاند.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، استنادا إلى بيانات من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health)، إلى أن أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينهم نحو 45 ألفا في مقاطعة لوس أنجلوس، قد يكونون مصابين بمرض شاغاس.

ورغم هذا الرقم الكبير، فإن أقل من 2% فقط منهم يعلمون بإصابتهم بالطفيلي المسبب للمرض، والذي تنقله ما تُعرف بـ"حشرة التقبيل".

وقالت الدكتورة جوديث كورير، رئيسة قسم الأمراض المعدية في UCLA Health: "الغالبية العظمى من المصابين لا يعرفون أنهم يحملون المرض، وغالبا ما يتم اكتشافه بعد فوات الأوان، حين يصبح العلاج أقل فعالية".

وفقًا لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ينتقل مرض شاغاس عن طريق لدغات حشرات الترياتومين، المعروفة بـ"حشرات التقبيل".

وبعد أن تلدغ الحشرة وجه الشخص، تقوم بالتغوّط في مكان اللدغة، وتفرز طفيليا يُعرف باسم "المقوسة الكروزية".

وعندما يشعر المصاب بالحكة ويقوم بخدش الجلد، يدخل الطفيلي إلى مجرى الدم.

أخبار ذات علاقة اكتشاف مذهل لحشرة عملاقة تنافس على لقب "الأثقل" في أستراليا

تشمل الأعراض الأولية الشائعة الحمى، التعب، آلام الجسم، الصداع، فقدان الشهية، الإسهال والقيء. غير أن أبرز العلامات المميزة للمرض، بحسب جامعة كاليفورنيا، هي التورم الشديد في الجفن.

وفي بعض الحالات، قد يتطور المرض إلى أعراض مزمنة تؤثر بشكل كبير على القلب والجهاز الهضمي. وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما بين 20% و30% من المصابين معرضون للإصابة بمضاعفات خطيرة مثل تضخم القلب أو المريء أو القولون، إضافة إلى احتمالية الإصابة بقصور أو توقف في عضلة القلب.

وفي تقريرها، أوصت المراكز بتصنيف مرض شاغاس كمرض "متوطن" في الولايات المتحدة، أي أنه موجود باستمرار أو ينتشر بشكل معتاد في منطقة جغرافية معينة أو ضمن فئة سكانية محددة.