منها الجري.. أنشطة بدنية "حركية" تحارب الأرق

كشفت دراسة نُشرت في British Medical Journal أن ممارسة بعض الأنشطة البدنية اللطيفة مثل اليوغا والتاي-تشي والمشي يمكن أن تكون فعّالة في تحسين جودة النوم، خاصة لدى من يعانون الأرق.

,اعتمدت الدراسة على مراجعة 22 تجربة سريرية شملت 1,348 مشاركاً، وقارنت بين 13 نوعاً من العلاجات، من بينها أنشطة رياضية مثل الجري ورفع الأثقال، إضافة إلى علاجات أخرى كالطب الأيروفيدي، والتدليك، والعلاج المعرفي السلوكي (TCC) الذي تبيّن أنه الأكثر فاعلية في زيادة مدة النوم، لكنّه غير متاح دائماً بسبب الحاجة إلى اختصاصيين مؤهّلين.

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أما على صعيد الأنشطة البدنية، فقد برزت اليوغا كخيار فعّال، إذ أسهمت في زيادة مدة النوم بنحو ساعتين، ورفعت كفاءته بنسبة تقارب 15٪.

ويُعزى هذا التأثير إلى تركيز اليوغا على التنفس الواعي والانتباه الذهني، ما يُخفّف من القلق والاكتئاب اللذين يُعوقان النوم العميق.

النتائج نفسها سُجّلت مع التاي-تشي، الذي يُقلّل من نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي ويُعزز الاسترخاء العقلي والعاطفي.

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المفاجأة كانت أن المشي والجري، رغم طبيعتهما الحركية العالية، أظهرا قدرة على تقليل حدة الأرق بما يصل إلى 10 نقاط، بفضل دورهما في تقليل الكورتيزول وزيادة الميلاتونين، هرمون النوم، إلى جانب تعزيز النوم العميق.

ويؤكد الباحثون أن هذه الأنشطة، نظراً إلى سهولة ممارستها وقلة آثارها الجانبية، يمكن أن تُصبح خياراً علاجياً أساسياً وليس مجرّد دعم إضافي.