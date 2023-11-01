ما وراء القصف الإسرائيلي: أزمة طبية تهدد حياة سكان غزة
في أعقاب تجدد الصراع بين إسرائيل وحماس بداية هذا الشهر، يعاني قطاع غزة أزمة إنسانية متصاعدة بسبب النقص الحاد في الأدوية والوقود في المستشفيات. وفي حين أن التهديد المباشر بالقصف لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، إلا أن حياة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضة لخطر أكبر.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة El Pais الإسبانية، فإن مرضى السكري الذين يحتاجون إلى الأنسولين، ومرضى السرطان الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي أو الكيميائي، والأفراد الذين يعانون من الفشل الكلوي المعتمد على غسيل الكلى، وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية التي تتطلب علاجًا يوميًّا، يواجهون جميعًا ظروفًا صعبة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 350,000 شخص في غزة يندرجون ضمن هذه الفئة، ما يجعلهم معرضين للخطر بشدة. ومن بين هؤلاء المرضى، هناك ما يقرب من 9000 يعانون من أشكال مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والكبد والرئة، والذين كان بعضهم يسافر إلى خارج غزة للحصول على علاجات متخصصة، ولكن مع القيود المفروضة على السفر بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، أصبحوا الآن معزولين عن الرعاية الصحية المطلوبة.
وأفاد التقرير بأن النظام الصحي في غزة يعيش حالة من التدهور، حيث لم تعد 34% من المستشفيات و64% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل، كما لجأت بعض المستشفيات إلى إغلاق أبوابها نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف، ونقص التزويد بالطاقة، وأوامر الإخلاء.
وتؤكد المنظمات الطبية، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، الحالة الحرجة لنظام الرعاية الصحية، مطالبين إسرائيل بالسماح بالدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والغذاء والدواء والوقود، لمنع المزيد من التدهور.
الخدج والحوامل في خطر
ومن إحدى الحالات المؤثرة التي وصفها التقرير، حالة مكة، وهي طفلة "خديجة" ولدت بعد مقتل والدتها في احدى الغارات الاسرائيلية على القطاع. وتعتمد مكة، إلى جانب 130 مولودًا آخر، على حاضنات حديثي الولادة للبقاء على قيد الحياة، وبالتالي فإن نقص الوقود يعرض حياتها لخطر داهم.
وتعتبر النساء الحوامل في غزة، البالغ عددهن نحو 50,000 امرأة، من بين الأكثر عرضة للخطر. فبحسب التقرير، من المتوقع أن تلد نحو 5,500 امرأة في الشهر المقبل، لكن الافتقار إلى المراقبة والإمدادات الطبية اللازمة، بما في ذلك الفيتامينات والمكملات الغذائية، وسوء التغذية والمضاعفات أثناء الحمل يشكل تحديات كبيرة.
عمليات دون تخدير
وقد أفادت وزارة الصحة في غزة بأن القصف المستمر قد استنزف في يوم واحد ما يكفي من الإمدادات الطبية لمدة شهر، بما في ذلك أدوية التخدير، وهو ما يجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية تدخلية دون تخدير، ما يزيد من عرقلة الرعاية الطبية.
أما بالنسبة للأنسولين، وهو الدواء الحيوي بالنسبة لـ 16% من سكان غزة الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً والذين يعانون من مرض السكري، فقد أصبح من الصعب الحصول عليه بشكل متزايد، ما يزيد الوضع المأساوي تفاقمًا.
ومع احتدام النزاع، أوضح التقرير أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تكافح من أجل توفير الأدوية الأساسية، خوفًا من ترك المنطقة على شفا كارثة صحية، مؤكدًا الحاجة إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان الوصول إلى الإمدادات الطبية الحيوية والمساعدات للتخفيف من هذا الوضع المزري.