ما وراء القصف الإسرائيلي: أزمة طبية تهدد حياة سكان غزة

في أعقاب تجدد الصراع بين إسرائيل وحماس بداية هذا الشهر، يعاني قطاع غزة أزمة إنسانية متصاعدة بسبب النقص الحاد في الأدوية والوقود في المستشفيات. وفي حين أن التهديد المباشر بالقصف لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، إلا أن حياة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضة لخطر أكبر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة El Pais الإسبانية، فإن مرضى السكري الذين يحتاجون إلى الأنسولين، ومرضى السرطان الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي أو الكيميائي، والأفراد الذين يعانون من الفشل الكلوي المعتمد على غسيل الكلى، وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية التي تتطلب علاجًا يوميًّا، يواجهون جميعًا ظروفًا صعبة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 350,000 شخص في غزة يندرجون ضمن هذه الفئة، ما يجعلهم معرضين للخطر بشدة. ومن بين هؤلاء المرضى، هناك ما يقرب من 9000 يعانون من أشكال مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والكبد والرئة، والذين كان بعضهم يسافر إلى خارج غزة للحصول على علاجات متخصصة، ولكن مع القيود المفروضة على السفر بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، أصبحوا الآن معزولين عن الرعاية الصحية المطلوبة.

وأفاد التقرير بأن النظام الصحي في غزة يعيش حالة من التدهور، حيث لم تعد 34% من المستشفيات و64% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل، كما لجأت بعض المستشفيات إلى إغلاق أبوابها نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف، ونقص التزويد بالطاقة، وأوامر الإخلاء.