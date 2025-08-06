احمِ عينيك في الصيف.. 6 نصائح فعالة من أطباء العيون

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد المخاطر على صحة العين نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس والظروف الجافة.

ويحذر خبراء في مجال الصحة من أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في العين، مثل: إعتام عدسة العين (الساد)، والتنكس البقعي، وحروق القرنية (التهاب القرنية الضوئي). ولحماية نظرك، يشارك أطباء العيون 6 نصائح أساسية، بحسب موقع "مورفيلدز":

ارتدِ نظارات شمسية تحمي من الأشعة فوق البنفسجية

الأشعة فوق البنفسجية قد تضر الجزء الأمامي والخلفي من العين؛ ما يؤدي إلى حالات، مثل إعتام عدسة العين، والنمو غير الطبيعي في بياض العين (الظفرة)، والتنكس البقعي. لذلك من الضروري ارتداء نظارات طبية تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية.

استخدم الدموع الصناعية

الحرارة المرتفعة والرياح الجافة واستخدام المكيفات تسبب جفاف العين. استخدام الدموع الصناعية يساعد على ترطيب العين وتخفيف الانزعاج.

أخبار ذات علاقة "دراسة نوعية".. العيون تكشف دقة الذكريات

تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

التعرض لأشعة الشمس يولد جذورًا حرة قد تضر شبكية العين. والنظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة، مثل: اللوتين، والزياكسانثين، وفيتامين C الموجودة في الخضراوات الورقية والتوت والحمضيات يساعد على حماية العين.

حافظ على ترطيب جسمك

الجفاف من الأسباب الرئيسة لجفاف وتهيج العين. اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًّا، خاصة عند تناول مشروبات مدرة للبول، مثل: القهوة.

ارتدِ نظارات السباحة

مياه المسابح تحتوي على مواد معقمة قوية، مثل: الكلور، قد تسبب التهابات العين، لذا يعد ارتداء النظارات الواقية أمرًا اساسيًّا لحماية العينين أثناء السباحة.

تجنب السباحة بالعدسات اللاصقة

السباحة بالعدسات قد تؤدي إلى التهابات خطيرة في العين نتيجة البكتيريا والميكروبات، لذا يُنصح دائمًا بإزالة العدسات قبل السباحة.

وفي النهاية، سيساعدك اتباع هذه النصائح على الاستمتاع بالصيف مع الحفاظ على صحة عينيك.





