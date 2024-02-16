كيف يبقى الذهن نشطا في سن الشيخوخة؟
أثارت تقلبات الذاكرة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، جدلاً حول كيفية الحفاظ على النشاط الذهني في سن الشيخوخة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن علماء الشيخوخة قولهم إنه لا يوجد حل سحري للحفاظ على حدة العقل أو الوقاية من الخرف، لكن تاريخيًا تم ربط الرشاقة العقلية بمزيج من امتلاك الجينات، وعادات نمط الحياة الصحية وعوامل مثل الهواء النظيف والتعليم الجيد.
واتخذت الصحيفة من فيرنون إل. سميث، البالغ من العمر 97 عامًا، نموذجًا للحالة الذهنية النشطة في سن مُتقدم من العمر، إذ أن سميث يعمل نحو 8 ساعات يوميًا، 7 أيام في الأسبوع، في مكتبه في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية.
وبينت أن سميث، وهو خبير اقتصادي في جامعة تشابمان، وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2002، أنتهى أخيرًا من تأليف كتاب عن آدم سميث، الفيلسوف وعالم الاقتصاد الاسكتلندي في القرن الثامن عشر.
ويقول سميث، الذي يستمتع بالدردشة مع الأصدقاء على موقع "فيسبوك" وحضور الحفلات الموسيقية مع ابنته، إنه لا يزال لديه الكثير من الأشياء للقيام بها.
وعاش ثلاثة من أجداد سميث حتى التسعينات من عمرهم، وعاش أحد الأجداد من جهة والدته حتى 105 أعوام، حيثُ يقول العلماء إن عامل الوراثة جزءًا صغيرًا من الأحجية، وفقًا للصحيفة، التي بين أن سميث لم يدخن أبدًا، ويأكل طعاما صحيا، وهو نشيط بدنيا ومنخرط اجتماعيا، وهذه السلوكيات مرتبطة بطول العمر والحفاظ على الحدة العقلية مع تقدم العمر.
وقال طبيب الأعصاب في جامعة بنسلفانيا الدكتور ديفيد وولك: "كلما كنت أكثر صحة في الجسم كله، كلما كانت استجابة دماغك لعملية الشيخوخة أفضل".
وأضاف أن الأداء الادراكي يصل إلى ذروته لدى البالغين الأصحاء في العشرينات والثلاثينات من عمرهم، وبمرور الوقت، يتقلص الدماغ، وترق طبقته الخارجية، وتصبح المناطق العميقة منه ندوبًا، ويمكن أن يصبح الاتصال بين الخلايا العصبية أقل كفاءة، كما يمكن أن تؤدي تلك التغييرات في الدماغ إلى تآكل الذاكرة والتفكير والمهارات الادراكية الأخرى.
في حين قال عالم النفس العصبي في جامعة كولومبيا ياكوف ستيرن، إن بعض الناس يمكنهم تجنب التدهور الإدراكي بشكل أفضل من غيرهم، لأن أدمغتهم قد تكون أكثر مرونة للتغيير أو لديها "احتياط إدراكي" أفضل ما، أي القدرة على التكيف مع تغيرات الدماغ.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أن الوراثة تلعب دورًا في صيانة الدماغ، كما هو الحال مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة وخطر إصابة الشخص بأمراض الأوعية الدموية، مبينة أن تحسن الاحتياطي الإدراكي ارتبط بالحصول على المزيد من التعليم، والتحفيز الذهني، والتواصل الاجتماعي.
وأوضحت الصحيفة أن النوم القليل جدًا أو الكثير جدًا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إدراكية، منوهة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن ممارسة الأنشطة مثل "اليوغا" وفن الدفاع عن النفس الصيني "تاي تشي"، يمكن أن تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية.