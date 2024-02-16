كيف يبقى الذهن نشطا في سن الشيخوخة؟

أثارت تقلبات الذاكرة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، جدلاً حول كيفية الحفاظ على النشاط الذهني في سن الشيخوخة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن علماء الشيخوخة قولهم إنه لا يوجد حل سحري للحفاظ على حدة العقل أو الوقاية من الخرف، لكن تاريخيًا تم ربط الرشاقة العقلية بمزيج من امتلاك الجينات، وعادات نمط الحياة الصحية وعوامل مثل الهواء النظيف والتعليم الجيد.