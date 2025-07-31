الفاصوليا المعلبة.. هل تعتبر خيارا آمنا للصحة؟

تُعد الفاصوليا المعلبة خياراً غذائياً شهيراً نظراً لسهولة تحضيرها وتكلفتها المناسبة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية. فهي غنية بالألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول وتعزز الشعور بالشبع.

كما تحتوي على البروتين النباتي والمعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد؛ ما يدعم صحة القلب وضبط ضغط الدم. كما تمتاز بانخفاض مؤشر السكر في الدم؛ ما يجعلها مناسبة لمرضى السكري.

مع ذلك، تحوي الفاصوليا المعلبة كميات مرتفعة من الصوديوم، قد تصل إلى 500 ملغ في الكوب الواحد، وهو ما يشكل خطراً على مرضى ارتفاع ضغط الدم، نظراً لتأثير الصوديوم في احتباس السوائل ورفع الضغط.

لذلك، ينصح بشطف الفاصوليا المعلبة جيداً بالماء البارد قبل الاستهلاك، حيث يقلل ذلك نسبة الصوديوم بنحو 40%. كما توجد في الأسواق أنواع منخفضة الصوديوم أو دون ملح مضاف، وهي خيار أفضل لمن يعانون من مشاكل قلبية أو ضغط الدم.

وللحصول على تحكم كامل في كمية الملح، يُفضل طهي الفاصوليا المجففة منزلياً، رغم استغراقها وقتاً أطول، إلا أنها أكثر صحة وخالية من الإضافات غير المرغوبة.

ويجب الانتباه أيضاً إلى سلامة العلب، وتجنب استهلاك العلب المنتفخة أو الصدئة أو التي تصدر روائح غريبة، حفاظاً على السلامة الغذائية.