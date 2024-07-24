تشير دراسة جديدة إلى أهمية إجراء اختبار سكري الحمل قبل الأسبوع الرابع عشر من الحمل، بدلاً من الفترة الحالية التي تمتد بين الأسبوعين 24 و28.

يعتبر سكري الحمل ـوهو حالة تتطور أثناء الحمل ـ من أكثر مضاعفات الحمل شيوعًا.

ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم؛ بسبب تأثير هرمونات المشيمة على استخدام الأنسولين.

وإذا لم يُعالج، قد يسبب مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الولادة القيصرية، ومشكلات صحية للأم والطفل.

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ودعت مجموعة من 28 أكاديميًا من 13 دولة إلى تعديل الممارسات الحالية، وذلك بعد مراجعة الأدلة التي أظهرت أن علاج السكري في وقت مبكر يمكن أن يحسن نتائج الحمل، ويقلل من المخاطر.

وقال البروفيسور ديفيد سيمونز، المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة ويسترن سيدني، إن هناك حاجة ملحة لتغيير كيفية تشخيص وإدارة سكري الحمل، مشددًا على أهمية البحث المستمر لتحسين الفهم والعلاج.

وأكدت الدكتورة لوسي تشامبرز من منظمة السكري في المملكة المتحدة، أن الكشف المبكر يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية للأم والطفل، داعية إلى مراجعة الممارسات الحالية في المملكة المتحدة.