أظهرت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة "أبحاث النوم"، علاقة غريبة بين اضطراب نوم حركة العين السريعة (REM) وقلق الاختبارات لدى طلاب الجامعات.

ووجدت الدراسة أن الطلاب الذين يقضون وقتًا أطول في مرحلة نوم حركة العين السريعة في بداية الفصل الدراسي يعانون من مستويات أعلى من القلق مع اقتراب الامتحانات النهائية.

ووفقًا لموقع "PsyPost"، تعتبر مرحلة نوم حركة العين السريعة أساسية في دورة النوم، إذ تتميز بحركات العين السريعة وزيادة نشاط الدماغ والأحلام الواضحة.

ويُعتقد أن هذه المرحلة تلعب دورًا مهمًّا في تنظيم المشاعر وتقوية الذاكرة، بحسب ما يؤكده العلماء.

وأجرى الباحثون من جامعة تكساس في سان أنطونيو الدراسة على 52 طالبًا جامعيًّا، وراقبوا نومهم باستخدام جهاز مراقبة النوم المتنقل (Zmachine Insight) خلال فصل دراسي كامل.

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ووجدوا أن الطلاب الذين حصلوا على نسبة أعلى من نوم حركة العين السريعة في بداية الفصل أظهروا مستويات أكبر من القلق قبل الامتحانات، خاصةً في البعد العاطفي للقلق مثل تسارع ضربات القلب والتعرق.

ولم تكشف الدراسة عن تأثيرات ملحوظة لجودة نوم حركة العين السريعة أو تجزئته على مستويات القلق، مما يشير إلى أن الكمية الإجمالية لنوم حركة العين السريعة، وليس جودته، هي العامل الحاسم في زيادة القلق.

وتفتح هذه النتائج المجال لإجراء مزيد من البحوث حول تأثيرات نوم حركة العين السريعة على التوتر في سياقات مختلفة، مثل الضغوط التي يتعرض لها رجال الإطفاء والشرطة والمسعفون.