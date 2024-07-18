يُرجّح أن يكون ألماني في الستين من العمر، سابع مريض يُشفى من فيروس نقص المناعة البشرية بعد عملية زرع نخاع عظمي، إذ لم يعد لديه أي أثر للفيروس في جسده، وفقًا لبحث نشر، الخميس، قبل المؤتمر الدولي الخامس والعشرين في شأن الإيدز.

وأُطلق على هذا الرجل الذي فضّل عدم ذكر اسمه لقب "مريض برلين الجديد"، قياسًا على "مريض برلين الأول" تيموثي راي براون الذي كان، العام 2008، أول شخص أعلن شفاؤه من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفي بالسرطان العام 2020.

وخضع الرجل الستيني، الذي اكتُشِفَت، العام 2009، إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، لعملية زرع نخاع عظمي لعلاج سرطان الدم العام 2015، ثم تمكن في نهاية العام 2018 من وقف علاجه بمضادات الفيروسات القهقرية.

وبعد نحو 6 سنوات، لم يعد لديه حمل فيروسي قابل للاكتشاف، وفقًا للباحثين الذين سيعرضون دراستهم في ميونيخ الأسبوع المقبل.

وقال الطبيب المعالج للمريض في مستشفى "شاريتيه" في برلين كريستيان غابلر لوكالة (فرانس برس)، إن "حالة هذا المريض توحي بشدة بوجود علاج لفيروس نقص المناعة البشرية" ولو لم يكن من الممكن "التأكد تمامًا" من القضاء على كل آثار الفيروس.

وأضاف: "إنه في صحة جيدة، وهو متحمس للمساهمة في جهودنا البحثية".

وتوقعت رئيسة الجمعية الدولية للإيدز شارون لوين في مؤتمر صحافي أن يكون تأكيد شفاء المريض الألماني قريبًا بعدما مرّ أكثر من 5 سنوات على استقرار وضعه.

وتلقى جميع المرضى الآخرين، باستثناء واحد، خلايا جذعية من متبرعين بالنخاع مع متحوّرة نادرة تسمى الانحراف الجيني الوراثي المتجانس الازدواج أو "سي سي آر 5" (CCR5)، وهي طفرة جينية يُعرف عنها أنها تمنع دخول فيروس نقص المناعة البشرية إلى الخلايا.

وقد ورث هؤلاء المتبرعون نسختين من الجين المتحور، واحدة من كل والد.

أما "مريض برلين الجديد" فهو أول مريض يتلقى خلايا جذعية من متبرع ورث نسخة واحدة فقط، وهي حالة أكثر شيوعًا، مما يزيد الآمال في مزيد من المتبرعين المحتملين.

ويُعد "مريض جنيف" الذي كُشف عنه، العام 2023، استثناءً آخر، إذ تلقى عملية زرع من متبرع دون أي متحورة في هذا الجين.

ومع أن أقل من 1 % من عامة السكان يحملون هذه الطفرة الوقائية لفيروس نقص المناعة البشرية، فمن النادر جدًا أن تكون هذه المتحورة موجودة لدى متبرع نخاع متوافق.

ومع أن هذه الحالات تعزز الأمل في التغلب على فيروس نقص المناعة البشرية يومًا ما، تُعدّ عملية زرع نخاع العظم مرهقة ومحفوفة بالمخاطر، وغير واردة بالنسبة إلى غالبية حاملي الفيروس.