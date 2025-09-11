"أهمها النوم".. عادات صحية تقلل من خطر الإصابة بالإمساك

يمكن للأشخاص في منتصف العمر الذين يتبعون نمط الحياة الصحي، يشمل الحصول على سبع ساعات نوم على الأقل يومياً، أن يقللوا بشكل كبير من خطر الإصابة بالإمساك، وهي مشكلة شائعة في الجهاز الهضمي ترتبط بزيادة خطر سرطان الأمعاء.

وأظهرت دراسة حديثة أن الابتعاد عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن، والحد من استهلاك الكحول، تساهم أيضًا في الوقاية من الإمساك.

حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون ثلاثة على الأقل من هذه العادات الصحية تقل لديهم احتمالية الإصابة بالإمساك بنسبة 40%.

وفي دراسة أجراها باحثون في الجامعة الصينية في هونغ كونغ ونشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، تم متابعة أكثر من 107,000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا، لم يكن لديهم تاريخ سابق للإمساك الوظيفي.

وخلال فترة متابعة استمرت حوالي 12 عامًا، تم تسجيل 3591 حالة جديدة من الإمساك، ما يؤكد أهمية العادات الصحية في الوقاية من هذه المشكلة.

وتم تصنيف المشاركين بناءً على عدد العادات الصحية الخمس التي اتبعوها، مثل الامتناع عن التدخين، ممارسة الرياضة بانتظام، وإعطاء الأولوية للنوم.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتبعوا أي من هذه العادات، شهد من تبنى عادة واحدة على الأقل انخفاضًا بنحو 20% في خطر الإصابة بالإمساك.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين اتبعوا أربع عادات صحية من الخمس انخفض لديهم خطر الإصابة بالإمساك إلى النصف تقريبًا.

وخلص الباحثون إلى أن زيادة عدد العادات الصحية تترافق مع انخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالإمساك لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، ما يؤكد أهمية هذه السلوكيات كاستراتيجية فعالة للوقاية الأولية.