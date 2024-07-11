هذا هو عدد ساعات النوم "المثالية" لكل فئة عمرية

يعد النوم جزءًا حيويًا في عملية التعافي وتجديد الجسم، ويحتاج الإنسان إلى مقدار معين من النوم يختلف باختلاف العمر والصحة العامة.

وفقًا لخبراء الصحة، يحتاج البالغون عادة إلى حوالي 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا. ومع ذلك، فإن الاحتياجات الفردية قد تختلف بناءً على العمر والصحة والعوامل الشخصية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يلي ساعات النوم الموصى بها حسب الفئة العمرية:

- الرضع (4-12 شهرًا): 12-16 ساعة

- الأطفال الصغار (1-2 سنة): 11-14 ساعة

- مرحلة ما قبل المدرسة (3-5 سنوات): 10-13 ساعة

- سن المدرسة (6-12 سنة): 9-12 ساعة

- المراهقون (13-18 سنة): 8-10 ساعات

- البالغون (18 سنة فما فوق): 7 ساعات أو أكثر

ويؤثر الحرمان من النوم سلبًا على الصحة العامة، مما يؤدي إلى مشاكل مثل ضعف المناعة وزيادة مستويات الكورتيزول، مما يمكن أن يسهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

ويمكن أن تؤدي الظروف الصحية والعقلية مثل الاكتئاب والقلق والألم المزمن إلى صعوبة الحصول على نوم كافٍ.

إذا شعرت بأنك لا تحصل على قدر كافٍ من النوم، جرب زيادة ساعات نومك تدريجيًا حتى تجد المقدار المناسب الذي يساعدك على الشعور بالراحة والنشاط خلال اليوم.