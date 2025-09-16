زامير: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة

logo
صحة

هل يكشف لسانك أسرار قلبك الصحية؟

هل يكشف لسانك أسرار قلبك الصحية؟
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

قد تكون العيون نافذة روحك، لكن لسانك يعكس صحة قلبك. دراسة حديثة قدمت في منصة HFA التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) أظهرت أن الميكروبات الموجودة على سطح اللسان يمكن أن تساعد على تشخيص قصور القلب المزمن.

وقال الدكتور تيانهوي يوان، من جامعة قوانغتشو للطب الصيني: "تبدو ألسنة المرضى المصابين بقصور القلب مختلفة تمامًا عن الأصحاء. فاللسان الطبيعي أحمر شاحب مع طلاء أبيض، بينما يظهر لدى المرضى لسان أحمر مع طلاء أصفر، ويتغير المظهر مع تقدم المرض".

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

قصور القلب المزمن يتفاقم ليلا.. أعراض يجب الانتباه إليها

وأظهرت الدراسة أن تركيب وكمية البكتيريا على اللسان تختلف بوضوح بين المرضى والأصحاء؛ ما يجعل ميكروبات اللسان أداة محتملة للفحص والمتابعة طويلة الأمد لقصور القلب.

وشملت الدراسة 42 مريضًا يعانون قصورَ القلب المزمن و28 شخصًا صحيًّا، وتم جمع عينات طلاء اللسان صباحًا قبل تنظيف الأسنان أو تناول الطعام.

وأكد الباحثون أن خمسة أنواع من البكتيريا كانت مميزة لدى مرضى قصور القلب مقارنة بالأصحاء، دون تداخل بين المجموعتين.

أخبار ذات علاقة

ضعف السمع

ضعف السمع يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب

وأضاف يوان: "نتائجنا تشير إلى أن ميكروبات اللسان، وسهولة الحصول عليها، يمكن أن تساعد على التشخيص والمراقبة، لكن الآليات التي تربطها بوظائف القلب تحتاج لمزيد من الدراسة."

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC