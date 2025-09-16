هل يكشف لسانك أسرار قلبك الصحية؟

قد تكون العيون نافذة روحك، لكن لسانك يعكس صحة قلبك. دراسة حديثة قدمت في منصة HFA التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) أظهرت أن الميكروبات الموجودة على سطح اللسان يمكن أن تساعد على تشخيص قصور القلب المزمن.

وقال الدكتور تيانهوي يوان، من جامعة قوانغتشو للطب الصيني: "تبدو ألسنة المرضى المصابين بقصور القلب مختلفة تمامًا عن الأصحاء. فاللسان الطبيعي أحمر شاحب مع طلاء أبيض، بينما يظهر لدى المرضى لسان أحمر مع طلاء أصفر، ويتغير المظهر مع تقدم المرض".

وأظهرت الدراسة أن تركيب وكمية البكتيريا على اللسان تختلف بوضوح بين المرضى والأصحاء؛ ما يجعل ميكروبات اللسان أداة محتملة للفحص والمتابعة طويلة الأمد لقصور القلب.

وشملت الدراسة 42 مريضًا يعانون قصورَ القلب المزمن و28 شخصًا صحيًّا، وتم جمع عينات طلاء اللسان صباحًا قبل تنظيف الأسنان أو تناول الطعام.

وأكد الباحثون أن خمسة أنواع من البكتيريا كانت مميزة لدى مرضى قصور القلب مقارنة بالأصحاء، دون تداخل بين المجموعتين.

وأضاف يوان: "نتائجنا تشير إلى أن ميكروبات اللسان، وسهولة الحصول عليها، يمكن أن تساعد على التشخيص والمراقبة، لكن الآليات التي تربطها بوظائف القلب تحتاج لمزيد من الدراسة."