أدوية شائعة "خطيرة".. إليك ما يجب فعله لحماية الكبد

هناك العديد من الأدوية، سواء التي تُؤخذ عن طريق الفم أم الحقن، يمكن أن تُسبب تأثيرات سامة على الكبد.

وفي كثير من الحالات، لا يمكن إيقاف هذه العلاجات أو تقليل جرعتها أو تأجيلها؛ لأن الأمر يرتبط مباشرة بالحالة الصحية للمريض.

لذلك، من الضروري اتخاذ تدابير معينة للحد من تأثير هذه الأدوية على الكبد، وفقًا لما ورد في موقع santemagazine.

الأدوية التي تعد سامة للكبد

تعد المضادات الحيوية Amoxicilline سامة للكبد بجرعة عادية وخلال مدة تتراوح بين أيام وأسبوعين من بداية العلاج.

-Erythromycine: بجرعة عادية وبعد خمسة أيام من بداية العلاج.

-Ciprofloxacine: بجرعة عادية وفي مدة تتراوح بين أيام و3 أسابيع.

-Clarithromycine: بجرعة عادية وفي مدة تتراوح بين أيام إلى 3 أسابيع.

-Cotrimoxazole: بجرعة عادية في مدة تتراوح بين أيام وشهرين.

-Paracetamol: من جرعة 4 غ في اليوم ويزيد أثرها السام على الكبد في حال تناولها من دون أكل أو في حال الإدمان المزمن على الكحول. ويحصل الضرر بعد 3 أسابيع من تناولها بشكل متواصل أو أقل بعد في حال تناول جرعات كبرى.

-بعض أنواع مضادات الالتهاب: بجرعة عادية وبعد أيام إلى 6 أشهر من تناولها.

-بعض أنواع مضادات الاكتئاب: بجرعة عادية وخلال الأشهر الثلاثة الأولى.

ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من آثار الأدوية على الكبد؟

-يجب عدم تناول الكحول.

-التركيز على تناول مشروبات عشبية وتوابل تحمي الكبد.

-في حال وجود مشكلات في الكبد ولو بسيطة يجب الحد من استهلاك الدهون والسكريات.

-يجب عدم تناول أي دواء تسبب سابقًا بمشكلة في الكبد باستثناء الباراسيتامول بجرعات صغيرة، وفي حال احتوى دواء آخر على الباراسيتامول يجب الحرص على عدم تخطي جرعة 3 غ في اليوم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في حال ظهور أي من هذه العلامات:

-غثيان

-فقدان شهية

-خفض وزن

-تعب

-اصفرار في العينين أو في الجلد

ما الأدوية الأكثر خطورة على الكبد؟

-أدوية السرطان

-مضادات الالتهابات غير الستيرويدية

-العوامل المضادة للالتهاب والعدوى

ويعتبر المرضى الذين يعانون ارتفاعًا في مستوى الكوليسترول وأمراضًا في القلب ومشكلة سابقة في الكبد، هم من يواجهون أكبر خطر لتضرر الكبد.