مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما سبب تورم الكاحلين؟

في أيام الصيف الحارة، قد تظهر بعض الأعراض الصحية الغريبة على جسمك، أبرزها تورم الأطراف، وخصوصًا الكاحلين.

ما سبب تورم الكاحلين في الصيف؟

يقول خبراء في مجال الصحة، إن تورم الكاحلين في الطقس الحار، يحدث لأسباب عدة، منها زيادة تدفق الدم بينما يحاول الجسم تبريد نفسه.

كما إن احتباس الأملاح في الجسم، بسبب عدم شرب ما يكفي من الماء أو استهلاك الأطعمة الغنية بالصوديوم، يعمل على سحب السوائل إلى الأنسجة؛ ما يسبب تورمًا.

وفي بعض الحالات قد يكون السبب، ما يطلق عليه طبيًّا اسم القصور الوريدي، وفيه تعاني العروق مشاكل تجعلها تكافح من أجل إعادة الدم إلى القلب ضد الجاذبية.