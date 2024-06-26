مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما سبب تورم الكاحلين؟
في أيام الصيف الحارة، قد تظهر بعض الأعراض الصحية الغريبة على جسمك، أبرزها تورم الأطراف، وخصوصًا الكاحلين.
ما سبب تورم الكاحلين في الصيف؟
يقول خبراء في مجال الصحة، إن تورم الكاحلين في الطقس الحار، يحدث لأسباب عدة، منها زيادة تدفق الدم بينما يحاول الجسم تبريد نفسه.
كما إن احتباس الأملاح في الجسم، بسبب عدم شرب ما يكفي من الماء أو استهلاك الأطعمة الغنية بالصوديوم، يعمل على سحب السوائل إلى الأنسجة؛ ما يسبب تورمًا.
وفي بعض الحالات قد يكون السبب، ما يطلق عليه طبيًّا اسم القصور الوريدي، وفيه تعاني العروق مشاكل تجعلها تكافح من أجل إعادة الدم إلى القلب ضد الجاذبية.
وقد يتسبب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة في كسل الدورة الدموية، ويبطئ عملية نقل السوائل حول الجسم ومن الأطراف السفلية.
أما الحمل فقد يكون من أبزر أسباب تورم الكاحلين؛ لأنه يزيد من حجم السوائل في جسم المرأة 20-80٪.
ولمنع وتخفيف التورم، ينصحك الأفراد في جدولة جلسات تدليك القدم بانتظام مع طبيب الأقدام، لأنها تعمل على تحفيز تدفق الدم وتقليل تراكم السوائل وتوفير الراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على قدميك مرتفعتين قدر الإمكان، والبقاء رطبًا من خلال شرب كميات كبيرة من الماء، وتجنب الأحذية الضيقة يمكن أن يساعد أيضًا في منع التورم خلال أشهر الصيف.