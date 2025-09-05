موجات الحر المتكررة قد تسرّع شيخوخة أجسامنا

تُظهر دراسة حديثة أجراها باحثون تايوانيون ونشرت في مجلة Nature Climate Change أن التعرض المتكرر لموجات الحر قد يسرّع عملية الشيخوخة بمعدل 3 %، ما يجعل العمر البيولوجي لبعض الأشخاص أكبر من عمرهم الفعلي.

وقد ركزت الدراسة على آثار الحرارة على المدى الطويل، بعيداً عن المخاطر القصيرة الأمد مثل الجفاف أو اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

استند الباحثون إلى بيانات صحية لأكثر من 20000 شخص تابعوا على مدار 15 عاماً، حيث خضع المشاركون لسلسلة من الاختبارات لتحديد العمر البيولوجي، شملت قياس مستويات الألبومين في الكبد، وضغط الدم، وقدرة الرئة على الزفير السريع.

وتمت مطابقة هذه البيانات مع مكان إقامة كل شخص لتقييم مدى تعرضه للحرارة عبر السنوات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الأكثر تعرضاً للحرارة تتسارع لديهم عملية الشيخوخة بمعدل 3 % سنوياً مقارنة بالعمر الفعلي، ما يعادل تأثير عوامل خطورة أخرى مثل سوء التغذية وقلة النشاط البدني، حسب رأي البروفيسور الفرنسي Yves Rolland، اختصاصي الشيخوخة في تولوز، الذي أشار إلى أن هذه الظاهرة قد تصيب جميع الفئات العمرية.

وأوضحت الدراسة أن التأثيرات تختلف باختلاف نمط الحياة؛ فالعمال اليدويون، وسكان المناطق الريفية، والأشخاص الذين يفتقرون لتكييف الهواء هم الأكثر تأثراً.

ومع ذلك، حذر الباحثون من تعميم النتائج، نظراً لاختلاف المناخ وخصائص السكان في دول أخرى، كما شدد البروفيسور الأسترالي Paul Beggs، اختصاصي الصحة البيئية، على أن الدراسة تعطي مؤشراً مهماً لكنها ليست قاعدة مطلقة.

ووفقاً للخبراء، تسهم هذه الدراسة في تعزيز فهمنا لتأثيرات موجات الحر الطويلة الأمد على الصحة، مؤكدة وجود علاقة واضحة بين ارتفاع درجات الحرارة وتسريع الشيخوخة، مع ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج على نطاق عالمي.