لماذا تعيش النساء حياة أطول من الرجال؟

قد يرجع السبب في أن النساء يعمِّرن أكثر من الرجال إلى الخلايا التي تتطور إلى بويضات في الإناث وحيوانات منوية في الذكور، وفقًا لتقرير لصحيفة "ذا غارديان"، المنقول عن علماء في اليابان.

وكان العلماء قد أجروا تجارب على الأسماك القاتلة ووجدوا أن إزالة الخلايا المستهدفة أدت إلى حيوانات لها نفس العمر المتوقع.

ويُعتقد أن هذه الآلية البيولوجية يمكن أن تؤثر أيضًا على الفجوة في العمر الافتراضي لدى البشر والأنواع الأخرى، حيث ذكر كبير مؤلفي الدراسة، البروفيسور تورو إيشيتاني، أن هذا البحث يمكن أن يساعد في فهم التحكم في الشيخوخة لدى البشر.

وفي حين تساهم عوامل مختلفة التفاوت في متوسط العمر المتوقع بين الجنسين، إلا أن حجم الفجوة يتفاوت بشكل كبير بين النوعين.

واكتشفت الدراسة كذلك أن منع إنتاج الخلايا الجرثومية، التي تتطور إلى حيوانات منوية أو بويضات، أدى إلى إطالة عمر الذكور وقصر عمر الإناث، مما أدى إلى سد الفجوة في العمر المتوقع، وكان لحظر إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات تأثيرات إضافية على الأسماك القاتلة، مثل التغيرات الهرمونية لدى الإناث وزيادة إنتاج فيتامين (د) لدى الذكور.