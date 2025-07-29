"6 بيضات بـ6 طرق" ترند جديد يجتاح تيك توك.. ما رأي خبراء التغذية؟

في ظل تصاعد الاهتمام بالتغذية الصحية وزيادة استهلاك البروتين، اجتاح ترند جديد منصة تيك توك، تحت عنوان "6 بيضات بـ6 طرق"، ليصبح حديث جيل زد ومحبي الوجبات السريعة الصحية.

وتعتمد فكرة الترند الغريبة على تناول بيض مسلوق مع إضافات مبتكرة وغير تقليدية، في محاولة لابتكار وجبات خفيفة عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات. ورغم الطابع الطريف للتحدي، يرى خبراء تغذية أنه يحمل جانبًا مفيدًا قد يستحق التجربة، ولكن بشروط.

من أبرز هذه الخلطات:

الميغ (MEGG): بيض مع المايونيز على طريقة سلطة البيض الكلاسيكية

البيغ (PEGG): بيضة مع شريحة مخلل لمذاق مالح ومقرمش

البيغ (BEGG): بيض مع جبنة كريمية مع بهارات "كل شيء على الخبز"

بي بي & جي إيغ (PB&JEGG): بيض مع زبدة الفول السوداني مع المربى مذاق مفاجئ

التيغ (TEGG): بيضة مع صوص تزاتزيكي المنعش

البريغ (BREGG): بيض مع لحم مفروم مع كاتشب وخردل

كما ظهرت إصدارات أخرى مثل السبِغ (SPEGG) بيض مع المايونيز الحار، والسيغ (SEGG) بيض مع صوص الصويا، والييغ (YEGG) بيض مع الزبادي.

وتقول أخصائية التغذية ليزا موسكوفيتز، لموقع "ريل سمبل" المهتم بالصحة، إن هذا الترند قد يكون طريقة ممتعة ومغذية لزيادة تناول البروتين، إذ إن البيض مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، والحديد، وفيتامينات B، والكولين".

وأضافت "لكن يجب الانتباه للتكلفة والعوامل الصحية، فأسعار البيض قد تكون مرتفعة، لذا يفضل البعض استخدام 3 بيضات مقطعة إلى 6 أنصاف. كما يجب على من يعاني من ارتفاع الكوليسترول تقليل استهلاك الصفار أو الاكتفاء بالبياض".

وفي حال لم يناسبك هذا الترند، تقترح موسكوفيتز بدائل مغذية مثل الشوفان المنقوع، التوست بالأفوكادو، والسموذي، أو أطباق الزبادي بالفواكه.



