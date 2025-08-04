دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

في ظل تزايد المخاوف من الآثار الجانبية لبعض أدوية التنحيف والمنتجات الكيميائية، يتجه الكثيرون للبحث عن بدائل طبيعية وآمنة تساعد في حرق الدهون وتعزيز فقدان الوزن.

وتتمحور هذه الجهود حول استخدام الأعشاب والمركبات النباتية التي أثبتت الدراسات أنها قد تساهم في تسريع عملية الأيض، وتقليل الشهية، وتحسين مستويات الطاقة، دون التأثير سلبًا على الصحة.

من جانبها شاركت خبيرة التغذية ساكشي لالواني عبر إنستغرام ثلاثة مشروبات بسيطة لكنها فعّالة تُساعد على تسريع حرق الدهون، وتعزيز عملية الأيض، ودعم التحكم في الوزن على المدى الطويل، دون آثار جانبية.

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ماء المورينغا والنعناع

الوصفة:

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق المورينغا وبضع أوراق نعناع مطحونة إلى كوب من الماء الدافئ، واتركه منقوعًا لمدة 5 دقائق.

ماذا يعمل:

يوازن مستويات السكر في الدم

يقلل من الكورتيزول (هرمون دهون البطن)

يدعم إزالة السموم من الكبد (ضروري لحرق الدهون العنيدة)

أفضل وقت للشرب: منتصف الصباح أو بين الوجبات

ماء الكمون الأسود

الوصفة:

اغلِ نصف ملعقة صغيرة من الكمون الأسود (الكالا جيرا) في كوب ونصف من الماء لمدة 5 دقائق. صفّيه واشربه دافئًا.

ماذا يعمل:

يعزز عملية توليد الحرارة (يحرق الدهون من خلال إنتاج الحرارة)

ينشط الدهون البنية (التي تساعد على حرق الدهون البيضاء المخزنة)

يحسن وظيفة الغدة الدرقية

أفضل وقت للشرب: على معدة فارغة في الصباح

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مشروب أوراق البيل والزنجبيل

الوصفة:

اغلِ 4-5 أوراق بيل والتي تعرف بأوراق شجر التفاح مع نصف بوصة من الزنجبيل المبشور في كوبين من الماء. قلل الكمية إلى كوب واحد، ثم صفّها وارتشفها.

ماذا يعمل:

إصلاح بطانة الأمعاء لتحسين هضم الدهون

ينظم مستويات الأنسولين

يقلل من الانتفاخ - مثالي لأولئك الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض أو متلازمة القولون العصبي

أفضل وقت للشرب: بعد الغداء أو في المساء.