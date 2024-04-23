هل ترمي قشور البطاطا؟ لن تفعل ذلك بعد التعرف على فوائدها
يرمي معظمنا قشور البطاطا عند تحضيرها للطهي، إلا أن الكثيرين لا يعرفون القيمة الغذائية لتلك القشور التي يرمونها في سلة المهملات.
ويقول خبراء في مجال الصحة، إن قشور البطاطا غنية بالمغذيات وتقدم العديد من الفوائد الصحية، أبرزها:
الكثير من الألياف
تعتبر قشور البطاطا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.
وتساعد الألياف القابلة للذوبان على خفض مستويات الكوليسترول واستقرار مستويات السكر في الدم، بينما تدعم الألياف غير القابلة للذوبان صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك.
مضادات الأكسدة
تحتوي قشور البطاطا على مضادات الأكسدة المختلفة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد، والكاروتينات، والمركبات الفينولية.
وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان واضطرابات التنكس العصبي.
مضادات الالتهابات
بعض المركبات الموجودة في قشور البطاطا، مثل حمض الكلوروجينيك وحمض الكافيين، لها خصائص مضادة للالتهابات.
وقد تساعد هذه المركبات في تقليل الالتهاب في الجسم، وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل وتعزيز الصحة العامة.
الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي
محتوى الألياف الموجود في قشور البطاطا يدعم صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز انتظامه ومنع الإمساك.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل النشا المقاوم الموجود في قشور البطاطا بمثابة البريبيوتيك، ويغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويعزز الميكروبيوم الصحي.
إدارة الوزن
إن إدراج قشور البطاطا في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إدارة الوزن بسبب محتواها العالي من الألياف.
وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف على زيادة الشبع لفترات أطول. وبالإضافة إلى ذلك، قد يسهم النشا المقاوم الموجود في قشور البطاطا في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل تخزين الدهون.
الحفاظ صحة القلب
يلعب البوتاسيوم الموجود بكميات كبيرة في قشور البطاطا دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة القلب، حيث يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق مقاومة آثار الصوديوم ودعم وظيفة عضلة القلب المناسبة.
وتسهم الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في قشور البطاطا أيضًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة.
تنظيم نسبة السكر في الدم
يساعد محتوى الألياف الموجودة في قشور البطاطا على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم.
ويمكن أن يكون ما سبق مفيدًا بشكل خاص للأفراد المصابين بداء السكري، أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة به.
الحفاظ على صحة الجلد
تسهم بعض مضادات الأكسدة الموجودة في قشور البطاطا، مثل الكاروتينات وفيتامين C، في الحفاظ على صحة الجلد عن طريق الحماية من الأضرار التأكسدية الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والملوثات البيئية.
وبالإضافة إلى ذلك، يساعد محتوى البوتاسيوم الموجود في قشور البطاطا على الحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة في الجلد، مما يعزز إشعاع البشرة.