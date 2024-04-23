هل ترمي قشور البطاطا؟ لن تفعل ذلك بعد التعرف على فوائدها

يرمي معظمنا قشور البطاطا عند تحضيرها للطهي، إلا أن الكثيرين لا يعرفون القيمة الغذائية لتلك القشور التي يرمونها في سلة المهملات.

ويقول خبراء في مجال الصحة، إن قشور البطاطا غنية بالمغذيات وتقدم العديد من الفوائد الصحية، أبرزها:

الكثير من الألياف

تعتبر قشور البطاطا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

وتساعد الألياف القابلة للذوبان على خفض مستويات الكوليسترول واستقرار مستويات السكر في الدم، بينما تدعم الألياف غير القابلة للذوبان صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك.

مضادات الأكسدة

تحتوي قشور البطاطا على مضادات الأكسدة المختلفة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد، والكاروتينات، والمركبات الفينولية.

وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان واضطرابات التنكس العصبي.

مضادات الالتهابات

بعض المركبات الموجودة في قشور البطاطا، مثل حمض الكلوروجينيك وحمض الكافيين، لها خصائص مضادة للالتهابات.

وقد تساعد هذه المركبات في تقليل الالتهاب في الجسم، وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل وتعزيز الصحة العامة.