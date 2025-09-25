من الموز إلى التوت.. أفضل الفواكه لصحة الأمعاء

حذّر الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي سوراب سيثي، خريج جامعة هارفارد، من أن الموز الناضج قد يكون ضاراً للأمعاء، مقترحاً بدلاً منه التوت الأزرق الغني بالأنتوسيانين والألياف القابلة للذوبان، والتي تغذي البكتيريا النافعة وتقلل الالتهاب، بحسب ما نشرته في صحيفة ميرور.

في فيديو له على "Instagram" تجاوزت مشاهداته 1.5 مليون، صنّف سيثي الفواكه من الأكثر فائدة إلى الأقل فائدة للأمعاء.

وذكر أن الكيوي، والرمان، والتفاح، تحتل مراكز متقدمة، بينما تُعد الإجاص مفيدة أيضاً لاحتوائها على الألياف، وإحداث شعور بالشبع، مع التحذير من الإفراط الذي قد يسبب الغازات.

أما الفواكه مثل الحمضيات، والبطيخ، والعنب، فذكّر بأنها قد تؤدي إلى الانتفاخ، وارتفاع السكر بسرعة بسبب محتواها العالي من السكريات الطبيعية، وقلة الألياف.

فالنشا في الموز الناضج يتحول إلى سكريات بسيطة لا توفر "وقوداً" للبكتيريا النافعة، ما قد يسبّب الانزعاج الهضمي.

على الجانب الآخر، أوصى الاختصاصي بتناول الموز الأخضر قليلاً، لاحتوائه على النشا المقاوم الذي يُخمّر بواسطة ميكروبات الأمعاء ليُنتج أحماضاً دهنية قصيرة السلسلة مفيدة للقولون.

ويشير الخبراء إلى أهمية تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً، سواء كانت طازجة أو مجمّدة أو مجففة أو معلبة، لما له من دور في تقليل خطر الأمراض القلبية، والسكتات الدماغية، وبعض أنواع السرطان.

ويُجمع الخبراء على أن التوت، والكيوي، والرمان، والتفاح، هي الخيارات الأمثل لصحة أمعائك، بينما استهلاك الموز الناضج بكثرة قد لا يكون الخيار الأنسب.