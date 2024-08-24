في الخمسينات وتريد أن تبدو عشرينيًّا؟ إليك هذه النصائح | إرم نيوز

أظهر اختبار العمر البيولوجي لليزلي كيني أنها في الـ21 من العمر، رغم أن عمرها الحقيقي 59 عامًا، في الحفاظ على صحتها ومواجهة الأمراض.

وبحسب موقع صحيفة "التايمز"، فبعد تعرض ليزلي كيني للخوف الصحي بفعل إصابتها بثلاثة أمراض مناعة ذاتية؛ الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض هاشيموتو في عمر الـ39، قررت، بعد أن قيل لها إنها ربما لم يتبقَ لها سوى خمس سنوات جيدة من الصحة، إصلاح أسلوب حياتها إصلاحًا كبيرًا.

وكان تقرير طبي قد أكد أن ليزلي حينئذٍ لم تكن قادرة على الإنجاب بسبب الأمراض التي أصابتها، ما دفعها للجوء إلى التلقيح الاصطناعي خمس مرات من دون نجاح، وبعد قرار تبنيها لفتاة، استطاعت بعد أربع سنوات من تغيير أسلوب حياتها، أي بعمر 43، أن تُنجب طفلًا إنجابًا طبيعيًّا.

وقالت ليزلي للصحيفة إن الإجهاد هو مساهم كبير في الإصابة بالأمراض المزمنة وعدم القدرة على التعافي، أو على الأقل التعايش معها بشكل صحي.

ونصحت ليزلي، بحكم تجربتها الشخصية، باتباع عدة طرق تُساعد بالوصول إلى حياة صحية مثالية؛ أولها تجنب الأطعمة المسببة للالتهابات.

ودعت إلى الصوم صومًا منتظمًا مدة 18 ساعة، إذ يُشير الباحثون إلى أن الصيام، أو تقييد الطعام، يمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب المزمن، المرتبط بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، عن طريق تحفيز الالتهام الذاتي، عملية التجديد وإعادة التدوير الخلوية في الجسم.

وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشف علماء جامعة كامبريدج أن الصيام يرفع أيضًا مستويات مادة كيميائية في الدم تعرف باسم حمض الأراكيدونيك؛ تمنع الالتهاب.

ونصحت ليزلي النساء باستخدام العلاج التعويضي بالهرمونات، الذي يُقلل تقليلًا كبيرًا من فرصة الإصابة بمرض الزهايمر، ويقي من أمراض القلب والعظام.

علاوة على ذلك، استخدمت أربطة "كاتسو اليابانية"، التي عادة ما تستخدم لإعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية، إذ يمكن ارتداؤها على الجزء العلوي من الذراعين والساقين لدقائق معدودة، ما يجعل الحد الأدنى من الحركة يؤدي إلى تراكم حمض اللاكتيك، الذي يحفز الغدة النخامية على إطلاق الهرمونات الضرورية لنمو العضلات وتجديدها.

وركزت على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية، خاصة الوقوف على الرأس أو الكتفين لما لها من فائدة في تقليل التوتر الجسدي والنفسي.

وكذلك تناول المكملات الغذائية مثل السبيرميدين المضاد للشيخوخة والمميز بتأثيراته الوقائية ضد السرطان، وأمراض التمثيل الغذائي، وأمراض القلب، والتنكس العصبي.

وأكدت ليزلي على ضرورة النوم مدة 7 ساعات ليلًا، ويُفضل أن يكون جزء من النوم بين الساعة 10 مساءً والـ 2 صباحًا؛ لتحسين مقدار الوقت الذي نقضيه في نوم حركة العين السريعة، وهي المرحلة الأولية عندما يُصلح الجسم الأنسجة ويُعيد نموها، وبناء العظام والعضلات، وتقوية جهاز المناعة، وكلها مهمة لطول العمر.