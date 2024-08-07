شارك العديد من مشاهير تطبيق "تيك توك" بما قالوا إنه "حيلة صحية" لعلاج مشاكل العين، باستخدام العسل الخام.

ويدَّعي هؤلاء أن وضع بضع قطرات مؤلمة من عسل "جيمريتو" الخام على العينين، يمكن أن يخلصها من العوائم (النقاط الداكنة التي تشوش الرؤية)، وحتى إزالة الجلوكوما وإعتام عدسة العين.

ووفق ما نشره موقع "نيويورك بوست"، يؤكد المدافعون عن "قطرة العسل" أنه يحتوي على جزيء جلوكوز يسمى "تريهالوز"، يساعد الخلايا على الاحتفاظ بالرطوبة، ويخفف جفاف العين، وهي حالة تحدث عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع، أو تتبخر الدموع بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى أعراض مؤلمة.

وأثارت القطرة، التي وجدت طريقها سريعًا إلى "تيك توك"، ضجة واسعة، وأصبحت "ترند"، خاصة مع أولئك الذين وثقوا تجربتهم القطرة على عيونهم، وصرخوا من الألم بعد وضع بضع قطرات.

ويشترط، بحسب هؤلاء، أن يكون العسل المستخدم من "جيمريتو" (عسل من نحل لا يلدغ) من المغرب.

ويقال إن عسل جيمريتو، الذي يباع بسعر يصل إلى 80 دولارًا للزجاجة في المواقع الصحية بالولايات المتحدة، يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا.

ويقول أحد مناصري "قطرة العسل": "إنه يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحمي عينيك من الإجهاد التأكسدي. يحتوي عسل جيمريتو الخام على مجموعة واسعة من الأحماض الأمينية التي تساعد على إعادة بناء الأنسجة التالفة".

ويزعم: “لن يخبرك الأطباء بهذا أبدًا، لكن هناك من بالفعل شفي من العديد من المشاكل الصحية في عينه بعد استخدام واحد".

ويشكك أطباء العيون بقدرة "قطرة العسل" هذه على الشفاء، كما يدعي مستخدموها، ويؤكد طبيب العيون بريوني ألين، أن "معظم مشكلات العين، مثل العوائم وإعتام عدسة العين والزرق كلها حالات مرتبطة بداخل العين، وليس بأي علاجات من خارجها".