أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى أنّ الدهون المتراكمة حول منطقة البطن والذراعين ترتبط بالإصابة بمرضي الزهايمر وباركنسون، وإن التخلص منها من تلك المناطق تحديدا وبناء العضلات يمكن أن يقلل خطر الإصابة بهما.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "التايمز"، فإنه يزداد خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مع السمنة وهذا ما تم التوصل إليه منذ مدة طويلة، ولكن البحث حدد مناطق الخطر الرئيسية، حيث يرتبط ارتفاع الدهون بتلك المناطق.

وقال الطبيب هوان سونغ من جامعة "سيتشوان" في الصين: "إن التدخلات المستهدفة لتقليل دهون منطقة والذراعين مع تعزيز النمو الصحي للعضلات قد تكون أكثر فعالية للحماية من هذه الأمراض من السيطرة العامة على الوزن".

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وبدلاً من اللجوء لأدوية إنقاص الوزن، اقترح الطبيب سونغ بعض الممارسات التي تساهم في الحد من المخاطر، مثل رفع الأثقال، والتخلص من الكسل واتباع نظام غذائي متوازن.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص ذوي مستويات الدهون العالية في البطن كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض بنسبة 13%، بينما أولئك الذين لديهم دهون أعلى حول الذراعين كانوا أكثر عرضة بنسبة 18%.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن زيادة قوة العضلات ارتبطت بتقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية بنسبة 26%. وأوضحت الدراسة أن تراكم الدهون في البطن والذراعين قد يكون مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي بدورها قد ترفع من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.