فاكهة "مذهلة" تساعد على التخلص من حب الشباب

تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يكون فعالاً في مكافحة حب الشباب، ومن بين هذه الفواكه، تتميز الفراولة بفوائد صحية متعددة تساعد على تحسين البشرة.

تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، إضافة إلى المعادن مثل المنغنيز والبوتاسيوم والفولات، وتعد غنية بفيتامين C ذي الخصائص المضادة للالتهابات.

وفقًا لتقارير Healthline، يمكن لفيتامين C في الفراولة أن يقلل من التهابات حب الشباب، مع نتائج واعدة من بعض الدراسات على فوسفات أسكوربيل الصوديوم (SAP)، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.

تغطي حصة 80 جرامًا من الفراولة 46 ملجم من فيتامين C، من الاحتياج اليومي للبالغين، وفقًا لخبراء التغذية. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح باستخدام أوراق الفراولة في الشاي، حيث تحتوي على الخصائص نفسها المفيدة للبشرة.

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وتعد الفراولة منخفضة السعرات الحرارية، وذات مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI)؛ مما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم والتحكم في الوزن.

كما تحتوي على الأصباغ الملونة الأنثوسيانيدين، التي تساعد على الوقاية من الأمراض الالتهابية وأمراض القلب.

وتشير الدراسات إلى أن البوليفينول في الفراولة، مثل حمض الإيلاجيك والإيلاجيتانين، يمكن أن يساهم في إدارة آثار مرض السكري من النوع الثاني، وتنظيم نسبة السكر في الدم.

لتعزيز الفوائد الصحية للبشرة، يمكنك تناول الفراولة واستخدام منتجات تحتوي على مستخلص الفراولة موضعياً، ولكن لا توجد أدلة قوية على أن استخدام الفراولة موضعياً سيحسن البشرة بشكل كبير، لذا فإن التوازن بين تناولها واستخدامها على البشرة قد يكون الخيار الأفضل.