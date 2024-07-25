تعتبر اليوغا من أبرز الأنشطة البدنية التي يمكن للمرأة الحامل دمجها في روتينها اليومي، بفضل فوائدها المتعددة لكل من الجسد والعقل.

ومن خلال تقنيات التنفس والتأمل، تساعد اليوغا في تحسين مرونة الجسم وتعزيز قوته، ما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تجربة الحمل والولادة.

وبحسب موقع "parents"، فيما يأتي بعض الفوائد الرئيسة لليوغا قبل الولادة:

تقوية العضلات

تساعد اليوغا على تقوية عضلات قاع الحوض والورك والبطن، ما قد يقلل من آلام الحمل، ويساعد على التحضير للولادة.

تحضير الجسم للمخاض

تعلم تقنيات التنفس والتواصل مع الجسم يمكن أن يساعد على تسهيل الولادة، وقد أثبتت الدراسات أن اليوغا يمكن أن تحسن نتائج الحمل.

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تخفيف آلام الحمل الشائعة

يمكن أن تساعد اليوغا في تخفيف آلام أسفل الظهر، والغثيان، والأرق، والصداع من خلال تعزيز الدورة الدموية واستخدام تقنيات التنفس العميق.

تعزيز الصحة النفسية

تساعد اليوغا في إدارة التوتر والقلق خلال فترة الحمل، ويمكن أن تخفف أعراض الاكتئاب.

تحسين نوعية النوم

تسهم اليوغا في تحسين جودة النوم من خلال المجهود البدني والعقلي الذي توفره.

ومع ذلك، يجب تجنب الوضعيات التي تتطلب الضغط على البطن أو الالتواءات العميقة، وعدم الإفراط في ممارسة التمارين، وتجنب ممارسة اليوغا الساخنة، فقد تؤثر سلبًا على الحمل، والتأكد من الحصول على تصريح لممارسة اليوغا واستشارة طبيبة الولادة في حال حدوث أي مضاعفات أو ألم.