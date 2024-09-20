كيف تحصلين على نوم جيد أثناء الحمل؟

الحصول على نوم مريح قد يكون تحديًا صعبًا أثناء الحمل، خاصة مع المشاكل الجسدية، مثل: الغثيان، وآلام الظهر، والتبول المتكرر، بالإضافة إلى التوتر العاطفي بشأن المخاض والولادة.

وهذه الصعوبات تجعل من النوم أثناء الحمل أمرًا أكثر تعقيدًا، على الرغم من أهميته لصحة الحامل.

ويؤدي الحمل إلى تغيرات جسدية، مثل زيادة وزن الجنين، مما يسبب صعوبة في إيجاد وضعية نوم مريحة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني العديد من الحوامل من غثيان الصباح، وآلام الظهر، وارتجاع المريء، مما يؤثر على النوم.

وبحسب موقع "Parents"، إليك بعض النصائح لتحسين النوم أثناء الحمل:

ممارسة الرياضة في الصباح

ممارسة التمارين الخفيفة يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم ليلاً.

عادات نوم ثابتة

الالتزام بجدول نوم محدد، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، يعززان الاسترخاء.

مراقبة تناول الطعام والشراب

تقليل استهلاك الكافيين والسكريات قبل النوم، وتجنب الوجبات الثقيلة، يساعدان على تقليل الأرق.

استخدام وسادة الحمل

تدعيم الجسم بوسادة الحمل يساعد بتوفير الراحة خلال الليل.

تبريد الغرفة

الحفاظ على درجة حرارة غرفة النوم منخفضة يمكن أن يساعد بتحسين النوم.

إذا كنت تواجهين صعوبة في النوم بشكل مستمر، وتؤثر على قدرتك اليومية، من الأفضل استشارة الطبيب.

وبعض الأدوية قد تكون آمنة أثناء الحمل، ويمكن أن تساعدك على النوم، مثل بينادريل أو يونيسوم.