بعد تصريحات ترامب.. قلق طبي على سلامة الحوامل والأجنة

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور استخدام الأسيتامينوفين (تايلينول) خلال فترة الحمل، مستندين إلى ادعاءات غير مثبتة عن ارتباط الدواء بالتوحد. ومع ذلك، تجاهل تحذيرهما المخاطر الموثقة جيدًا للحمى غير المعالجة لدى الحوامل، والتي يُستخدم الأسيتامينوفين غالبًا لعلاجها.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" صرح ترامب بأن استخدام تايلينول قد يكون مبررًا فقط في حالات الحمى الشديدة، لكنه كرر عدة مرات تحذيره بعدم تناوله على الإطلاق، قائلاً "لا تتناولوا تايلينول" و"قاتلوا بشدة لتجنب تناوله"، دون توضيح أو استثناء، مؤكدًا أنه "لا توجد أضرار في تجنبه".

ماذا يقول الأطباء؟

ومع ذلك، يختلف الخبراء الطبيون بشدة مع هذا الرأي. إذ إن الحمى أثناء الحمل، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، ترتبط بعيوب خلقية خطيرة مثل عيوب الأنبوب العصبي، ومشاكل في القلب، وشق في الحنك، وفقًا للدكتور إريك بينر من جامعة ديوك. وعلى الرغم من ندرة هذه الحالات، إلا أن المخاطر حقيقية وموثقة.

وأضاف الدكتور سكوت سوليفان من مركز إينوفا الصحي أن الحمى في مراحل متأخرة من الحمل قد تزيد من خطر الولادة المبكرة، مستشهدًا بأبحاث متزايدة تدعم ذلك. وأكد الأطباء أن الدراسات التي تربط بين الحمى والمخاطر هي أقوى بكثير من الأدلة المتضاربة وغير الحاسمة حول مخاطر الأسيتامينوفين.

وحذر الدكتور ستيفن جي. فليشمان، رئيس الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، من أن الحالات التي يعالجها الأسيتامينوفين أكثر خطورة من أي مخاطر نظرية للدواء. ولا تزال الجمعية توصي باستخدامه بحذر، بجرعة منخفضة ولفترة قصيرة.

ويخشى الخبراء من أن يؤدي تحذير النساء من استخدام تايلينول إلى تعريضهن وأجنتهن لمخاطر أكبر، وليس أقل. ووصفت الدكتورة جوديت لويس من جمعية طب الأم والجنين تصريحات ترامب بأنها مقلقة للغاية، مشيرة إلى أن الأطباء يفتقرون بالفعل إلى بيانات قوية بسبب التحديات الأخلاقية في إجراء التجارب السريرية على الحوامل. وكان تايلينول واحدًا من الأدوية القليلة التي يشعرون بالأمان في وصفها.

وحذرت من أن هذه الانتقادات قد تجعل الأطباء مترددين في علاج الألم أو الحمى خلال الحمل، وقد تجعل المرضى أنفسهم يخشون تناول الأدوية الضرورية، حتى عندما يدعم الإجماع العلمي استخدامها.



