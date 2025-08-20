أهمها زيادة الوزن.. خرافات ارتبطت بانقطاع الطمث

رغم طبيعة انقطاع الطمث البيولوجية، إلا أنه غالبًا ما يُحيط به كثير من الخرافات والمفاهيم المغلوطة.

وفي حديثها مع "HT Lifestyle"، أوضحت الدكتورة أستا دايال، مديرة قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى سي كي بيرلا في جوروجرام، أن "فهم الحقائق المرتبطة بانقطاع الطمث يُساعد النساء على خوض هذه المرحلة بثقة، واختيارات صحية مدروسة".

الأسطورة 1: انقطاع الطمث يحدث بين عشية وضحاها

حقيقة: انقطاع الطمث ليس حدثًا مفاجئًا، بل هو عملية تدريجية تبدأ، غالبًا، بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، والتي تستغرق عدة سنوات.

وتكون مستويات الهرمونات غير مستقرة خلال هذه الفترة، مما يسبب دورات شهرية غير منتظمة قبل أن تتوقف تمامًا.

الأسطورة 2: النساء الأكبر سنًا فقط يعانين من انقطاع الطمث

حقيقة: على الرغم من أن متوسط الأعمار يتراوح بين 45 و55 عامًا، إلا أن بعض النساء يعانين أيضًا من انقطاع الطمث المبكر لأسباب وراثية أو تدخلات طبية أو مرضية.

المعرفة هي مفتاح التدخل في الوقت المناسب، وإدارة الأعراض.

الأسطورة 3: انقطاع الطمث يؤدي دائمًا إلى أعراض شديدة

حقيقة: لا تعاني جميع النساء من هبات ساخنة شديدة، أو تقلبات مزاجية، أو أرق.

غالبًا ما تكون الأعراض خفيفة لدى معظمهن، ويمكن السيطرة عليها بتعديل نمط الحياة، وعادات غذائية، وأحيانًا بالأدوية.

الأسطورة رقم 4: انقطاع الطمث يمثل نهاية العلاقة الحميمة

حقيقة: على الرغم من أن التغيرات الهرمونية تؤثر على الرغبة الجنسية وصحة المهبل، إلا أنه يمكن تصحيحها من خلال مناقشة مفتوحة مع طبيبكِ، أو استخدام المرطبات، أو العلاج الهرموني، أو غيرها من العلاجات الطبية.

وتتمتع معظم النساء بعلاقات زوجية غنية ومرضية بعد انقطاع الطمث.

الأسطورة رقم 5: زيادة الوزن تلقائية

حقيقة: يمكن للتغيرات الهرمونية أن تُغير توزيع الدهون، لكن انقطاع الطمث بحد ذاته لا يؤدي تلقائيًا إلى زيادة الوزن.

ويساهم تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الجيد بشكل أكبر، في الحفاظ على وزن صحي.

الأسطورة 6: لا يمكنك الحمل بعد سن الأربعين

حقيقة: ما دامت دورتكِ الشهرية لم تنقطع لمدة ١٢ شهرًا، فلا يزال بإمكانكِ الحمل. قد تحتاجين إلى استخدام وسائل منع الحمل خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث إذا كنتِ لا ترغبين في الحمل.

الأسطورة 7: العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) يشكل خطرًا على الجميع

حقيقة: يُمكن أن يكون العلاج الهرموني البديل آمنًا وفعالًا للعديد من النساء عند وصفه بعد تقييم شامل.

من المهم مناقشة الفوائد والمخاطر مع طبيب أمراض النساء لتحديد الأنسب لكِ.