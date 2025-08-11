البيض أم الجبن القريش.. أيهما يحتوي على بروتين أعلى؟

يُعتبر البيض والجبن القريش من المصادر الغنية بالبروتين، ويلجأ إليهما كثيرون لتعزيز استهلاكهم اليومي منهما. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أيهما يحتوي على كمية أعلى من البروتين؟

يحتوي البيض على نحو 13.6 غرام من البروتين، متفوقًا بذلك على الكمية نفسها من الجبن القريش بحوالي 3 غرامات. ومع ذلك، كلاهما يوفران بروتينًا كاملاً عالي الجودة، يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات ودعم وظائفه الحيوية.

والبيض غني بالكولين الضروري لصحة الدماغ، كما يحتوي على فيتامينات (أ، ب12) والمعادن مثل السيلينيوم والزنك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي صحة العين.

أما الجبن القريش فيتميز بأنه منخفض السعرات والكوليسترول، وهو مصدر جيد للكالسيوم الضروري للعظام والقلب، كما يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي.

وإذا كان هدفك زيادة استهلاك البروتين، فإن البيض هو الخيار الأفضل. أما إذا كنت تفضل خيارًا أخف قليل السعرات والكوليسترول مع فوائد كالسيوم إضافية، فالجبن القريش خيار مناسب.

وللحصول على أفضل نتائج صحية، يُنصح بتضمين كلا الخيارين في نظامك الغذائي الأسبوعي لتحقيق توازن في الفوائد الغذائية.